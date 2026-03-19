В "Ливерпуле" подтвердили травму Салаха

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах попросил замену в матче Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая" из-за травмы, заявил главный тренер английского футбольного клуба Арне Слот.
В среду "Ливерпуль" обыграл дома "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. Салах отметился в игре голом и результативной передачей, но не сумел реализовать пенальти. Египтянин был заменен на 74-й минуте.
"Тот факт, что он забил гол после промаха с пенальти незадолго до перерыва, говорит о многом. Затем Мо и команда вышли на поле во втором тайме так, как они это сделали. Сначала он отдал голевой пас Уго, отличный пас, а затем забил свой фирменный гол, которых у него было много на этом стадионе, прорвавшись в центр и отправив мяч в верхний угол. Это говорит о его психологической устойчивости, но, безусловно, и о силе команды, потому что о трудностях в этом сезоне можно говорить очень много", - добавил он.
Салаху 33 года, в текущем сезоне он провел 34 матча и забил 10 мячей. В следующем матче "Ливерпуль" примет "Брайтон" в рамках 31-го тура чемпионата Англии.