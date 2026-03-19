10:10 19.03.2026 (обновлено: 11:01 19.03.2026)
В "Ливерпуле" подтвердили травму Салаха
В "Ливерпуле" подтвердили травму Салаха

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах попросил замену в матче Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая" из-за травмы, заявил главный тренер английского футбольного клуба Арне Слот.
В среду "Ливерпуль" обыграл дома "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (0:1, 4:0) вышел в четвертьфинал турнира. Салах отметился в игре голом и результативной передачей, но не сумел реализовать пенальти. Египтянин был заменен на 74-й минуте.
"Что касается травмы, он попросил замену не потому, что считал, что забил достаточно, а потому что что-то почувствовал, поэтому посмотрим, в каком он состоянии будет к выходным и после них", - приводит слова Слота с пресс-конференции сайт "Ливерпуля".
Лига чемпионов УЕФА
18 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Ливерпуль
4 : 0
Галатасарай
25‎’‎ • Доминик Собослаи
(Алексис Макаллистер)
51‎’‎ • Уго Экитике
(Мохамед Салах)
53‎’‎ • Райан Гравенберх
(Мохамед Салах)
62‎’‎ • Мохамед Салах
(Флориан Вирц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Тот факт, что он забил гол после промаха с пенальти незадолго до перерыва, говорит о многом. Затем Мо и команда вышли на поле во втором тайме так, как они это сделали. Сначала он отдал голевой пас Уго, отличный пас, а затем забил свой фирменный гол, которых у него было много на этом стадионе, прорвавшись в центр и отправив мяч в верхний угол. Это говорит о его психологической устойчивости, но, безусловно, и о силе команды, потому что о трудностях в этом сезоне можно говорить очень много", - добавил он.
Салаху 33 года, в текущем сезоне он провел 34 матча и забил 10 мячей. В следующем матче "Ливерпуль" примет "Брайтон" в рамках 31-го тура чемпионата Англии.
"Ливерпуль" и "Барса" безжалостно унижают... Кто еще побьется за трофей ЛЧ?
