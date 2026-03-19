Путин поздравил паралимпийцев с невероятными результатами - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
18:10 19.03.2026 (обновлено: 19:07 19.03.2026)
Путин поздравил паралимпийцев с невероятными результатами
Путин поздравил паралимпийцев с невероятными результатами
Владимир Путин встретился в Кремле с участниками Паралимпийских игр в Италии и наградил их орденами. РИА Новости Спорт, 19.03.2026
алексей бугаев
иван голубков
анастасия багиян
Путин на встрече с российскими паралимпийцами в Кремле
Путин на встрече с российскими паралимпийцами в Кремле.
2026-03-19T18:10
Встреча Путина и двукратного паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова
Трогательные кадры встречи Путина и двукратного паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова, ждавшего встречи с президентом 4 года.
Россия, Кортина-д'Ампеццо, Алексей Бугаев, Милан, Иван Голубков, Анастасия Багиян, Паралимпийские игры
Путин поздравил паралимпийцев с невероятными результатами

Путин в Кремле поздравил паралимпийцев с невероятным выступлением

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с участниками Паралимпийских игр в Италии и наградил их орденами.
"Искренне рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду с поистине невероятным выступлением", — сказал он на церемонии.

Двенадцать медалей на шестерых россиян: яркие моменты зимней Паралимпиады
Сборная России из шести атлетов завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов.

Спортсмены из России во время парада атлетов на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр в древнеримском амфитеатре Арена ди Верона в Вероне. Игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо

Сборная России из шести атлетов завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов.

Страну представляли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Страну представляли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Анастасия Багиян, выступающая в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения, стала трехкратной чемпионкой зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Анастасия Багиян, выступающая в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения, стала трехкратной чемпионкой зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Российские болельщики отметили праздничную атмосферу, создавшуюся на Играх в Кортина-д'Ампеццо. Плюсов к организации Паралимпиады добавили местное гостеприимство и национальная кухня.

Российские болельщики отметили праздничную атмосферу, создавшуюся на Играх в Кортина-д'Ампеццо. Плюсов к организации Паралимпиады добавили местное гостеприимство и национальная кухня.

Спортсмены на финише спринта среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме.
Горнолыжница Варвара Ворончихина стала обладательницей сразу четырех медалей Паралимпиады: двух золотых, серебряной и бронзовой.

Горнолыжница Варвара Ворончихина стала обладательницей сразу четырех медалей Паралимпиады: двух золотых, серебряной и бронзовой.

Ворончихина призналась журналистам, что ей было приятно сотворить историю и услышать гимн России на Играх впервые за 12 лет.

Ворончихина призналась журналистам, что ей было приятно сотворить историю и услышать гимн России на Играх впервые за 12 лет.

Спортсмены на дистанции спринта в классе LW 10-12 (сидя) среди мужчин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме.
Лыжница Анастасия Багиян после третьей победы на Паралимпийских играх заявила, что золотые медали ей не приелись.

Лыжница Анастасия Багиян после третьей победы на Паралимпийских играх заявила, что золотые медали ей не приелись.

Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе. Позже Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе, Шеббо финишировать не смог.

Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе. Позже Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе, Шеббо финишировать не смог.

Многие иностранные болельщики были рады российским спортсменам и поддерживали их.

Многие иностранные болельщики были рады российским спортсменам и поддерживали их.

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным —единственные из российских спортсменов, кому выпала возможность принять участие в церемонии открытия Паралимпиады.

Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным —единственные из российских спортсменов, кому выпала возможность принять участие в церемонии открытия Паралимпиады.

Двукратный победитель Паралимпийских игр 2026 года лыжник Иван Голубков стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия.

Двукратный победитель Паралимпийских игр 2026 года лыжник Иван Голубков стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия.

Голубков, который завоевал первое паралимпийское золото в карьере, рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения.

Голубков, который завоевал первое паралимпийское золото в карьере, рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения.

Горнолыжник Алексей Бугаев признался, что был рад внести свою золотую медаль в копилку сборной.

Горнолыжник Алексей Бугаев признался, что был рад внести свою золотую медаль в копилку сборной.

Президент отметил, что российские гимн и флаг триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам.
"Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца, а миссия и лозунг известен всем — вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали", — подчеркнул он.

Наставники подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы, а россияне от души радовались успехам паралимпийцев, добавил Путин.
Восемь золотых медалей: каким был триумф России на Паралимпиаде
15 марта, 17:36
Орден Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина, горнолыжник Иван Голубков, а также ведущий спортсмен Сергей Синякин. Путин объявил благодарность сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо.
Орденом Александра Невского наградили старшего тренера по лыжным гонкам и биатлону Ирину Громову. Ордена Дружбы удостоили старшего тренера по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Назарова и наставника по лыжным гонкам спорта слепых Алексея Турбина.
Старший тренер по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
"Посвящаю медаль русскому народу": у России новая награда Паралимпиады
13 марта, 18:40
По итогам всех дней соревнований сборная заняла третье место в общем зачете. Шесть спортсменов завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В этом году они выступали с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва.
На первой и второй строчках расположились команды из Китая и США соответственно. Паралимпийские игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
Под российским триколором: чем запомнилась церемония закрытия Паралимпиады
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Игр стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

Знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Игр стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

В рамках Игр разыграли 79 комплектов наград в шести видах спорта.

В рамках Игр разыграли 79 комплектов наград в шести видах спорта.

Решением Международного паралимпийского комитета (IPC) Паралимпийский комитет России в сентябре 2025 года был восстановлен в правах, и сборная России выступила на соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

Решением Международного паралимпийского комитета (IPC) Паралимпийский комитет России в сентябре 2025 года был восстановлен в правах, и сборная России выступила на соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

В Паралимпиаде приняли участие шесть российских спортсменов. В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

В Паралимпиаде приняли участие шесть российских спортсменов. В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Всего россияне завоевали 12 медалей, из них восемь — золотых, одна — серебряная и три — бронзовые.

Всего россияне завоевали 12 медалей, из них восемь — золотых, одна — серебряная и три — бронзовые.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, на первой строчке расположилась сборная Китая, на второй — США.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, на первой строчке расположилась сборная Китая, на второй — США.

Сборная России приняла участие в церемонии закрытия Паралимпиады в полном составе.

Сборная России приняла участие в церемонии закрытия Паралимпиады в полном составе.

Сборная Украины приняла решение бойкотировать церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за участия россиян и белорусов.

Сборная Украины приняла решение бойкотировать церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за участия россиян и белорусов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не смогла принять участие в церемонии закрытия зимней Паралимпиады из-за погодных условий в Кортина-д'Ампеццо.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не смогла принять участие в церемонии закрытия зимней Паралимпиады из-за погодных условий в Кортина-д'Ампеццо.

Следующие Паралимпийские игры пройдут с 8 по 17 марта 2030 года во Французских Альпах.

Следующие Паралимпийские игры пройдут с 8 по 17 марта 2030 года во Французских Альпах.

