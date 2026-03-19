Путин поздравил паралимпийцев с невероятными результатами

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Владимир Путин встретился в Кремле с участниками Паралимпийских игр в Италии и наградил их орденами.

« "Искренне рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду с поистине невероятным выступлением", — сказал он на церемонии.

Президент отметил, что российские гимн и флаг триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам.

« "Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца, а миссия и лозунг известен всем — вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали", — подчеркнул он.

Наставники подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы, а россияне от души радовались успехам паралимпийцев, добавил Путин.

Орден Дружбы получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина, горнолыжник Иван Голубков, а также ведущий спортсмен Сергей Синякин. Путин объявил благодарность сноубордистам Дмитрию Фадееву и Монзеру Шеббо.

Орденом Александра Невского наградили старшего тренера по лыжным гонкам и биатлону Ирину Громову. Ордена Дружбы удостоили старшего тренера по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Назарова и наставника по лыжным гонкам спорта слепых Алексея Турбина.

Старший тренер по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

По итогам всех дней соревнований сборная заняла третье место в общем зачете. Шесть спортсменов завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. В этом году они выступали с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва.