Путин поздравил паралимпийцев с невероятными результатами

"Искренне рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду с поистине невероятным выступлением", — сказал он на церемонии.
Сборная России из шести атлетов завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов.
Страну представляли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Анастасия Багиян, выступающая в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения, стала трехкратной чемпионкой зимних Паралимпийских игр 2026 года.
Российские болельщики отметили праздничную атмосферу, создавшуюся на Играх в Кортина-д'Ампеццо. Плюсов к организации Паралимпиады добавили местное гостеприимство и национальная кухня.
Горнолыжница Варвара Ворончихина стала обладательницей сразу четырех медалей Паралимпиады: двух золотых, серебряной и бронзовой.
Ворончихина призналась журналистам, что ей было приятно сотворить историю и услышать гимн России на Играх впервые за 12 лет.
Лыжница Анастасия Багиян после третьей победы на Паралимпийских играх заявила, что золотые медали ей не приелись.
Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе. Позже Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе, Шеббо финишировать не смог.
Многие иностранные болельщики были рады российским спортсменам и поддерживали их.
Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным —единственные из российских спортсменов, кому выпала возможность принять участие в церемонии открытия Паралимпиады.
Двукратный победитель Паралимпийских игр 2026 года лыжник Иван Голубков стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия.
Голубков, который завоевал первое паралимпийское золото в карьере, рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения.
Горнолыжник Алексей Бугаев признался, что был рад внести свою золотую медаль в копилку сборной.
"Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца, а миссия и лозунг известен всем — вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали", — подчеркнул он.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Игр стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
В рамках Игр разыграли 79 комплектов наград в шести видах спорта.
Решением Международного паралимпийского комитета (IPC) Паралимпийский комитет России в сентябре 2025 года был восстановлен в правах, и сборная России выступила на соревнованиях под национальным флагом и с гимном.
В Паралимпиаде приняли участие шесть российских спортсменов. В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Всего россияне завоевали 12 медалей, из них восемь — золотых, одна — серебряная и три — бронзовые.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, на первой строчке расположилась сборная Китая, на второй — США.
Сборная России приняла участие в церемонии закрытия Паралимпиады в полном составе.
Сборная Украины приняла решение бойкотировать церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за участия россиян и белорусов.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не смогла принять участие в церемонии закрытия зимней Паралимпиады из-за погодных условий в Кортина-д'Ампеццо.
Следующие Паралимпийские игры пройдут с 8 по 17 марта 2030 года во Французских Альпах.
