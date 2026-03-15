Двенадцать медалей на шестерых россиян: яркие моменты зимней Паралимпиады

Сборная России из шести атлетов завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов.
Страну представляли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Анастасия Багиян, выступающая в соревнованиях для спортсменов с нарушением зрения, стала трехкратной чемпионкой зимних Паралимпийских игр 2026 года.
Российские болельщики отметили праздничную атмосферу, создавшуюся на Играх в Кортина-д'Ампеццо. Плюсов к организации Паралимпиады добавили местное гостеприимство и национальная кухня.
Горнолыжница Варвара Ворончихина стала обладательницей сразу четырех медалей Паралимпиады: двух золотых, серебряной и бронзовой.
Ворончихина призналась журналистам, что ей было приятно сотворить историю и услышать гимн России на Играх впервые за 12 лет.
Лыжница Анастасия Багиян после третьей победы на Паралимпийских играх заявила, что золотые медали ей не приелись.
Сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе. Позже Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе, Шеббо финишировать не смог.
Многие иностранные болельщики были рады российским спортсменам и поддерживали их.
Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным —единственные из российских спортсменов, кому выпала возможность принять участие в церемонии открытия Паралимпиады.
Двукратный победитель Паралимпийских игр 2026 года лыжник Иван Голубков стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия.
Голубков, который завоевал первое паралимпийское золото в карьере, рассказал, что испытал нереальные ощущения, исполняя гимн России на церемонии награждения.
Горнолыжник Алексей Бугаев признался, что был рад внести свою золотую медаль в копилку сборной.
