Под российским триколором: чем запомнилась церемония закрытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
11:45 16.03.2026 (обновлено: 15:04 16.03.2026)
Под российским триколором: чем запомнилась церемония закрытия Паралимпиады
Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков после триумфального выступления на Паралимпиаде в Италии пронесли флаг России на церемонии закрытия Игр. РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026
Под российским триколором: чем запомнилась церемония закрытия Паралимпиады

Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков после триумфального выступления на Паралимпиаде в Италии пронесли флаг России на церемонии закрытия Игр. Самые красивые кадры со стадиона "Стадио олимпико дель гьяччо" — в фотоленте РИА Новости.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо

Знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Игр стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

Знаменосцы сборной России горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков на церемонии закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо

В рамках Игр разыграли 79 комплектов наград в шести видах спорта.

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо

Решением Международного паралимпийского комитета (IPC) Паралимпийский комитет России в сентябре 2025 года был восстановлен в правах, и сборная России выступила на соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо

В Паралимпиаде приняли участие шесть российских спортсменов. В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо

Всего россияне завоевали 12 медалей, из них восемь — золотых, одна — серебряная и три — бронзовые.

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, на первой строчке расположилась сборная Китая, на второй — США.

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо

Сборная России приняла участие в церемонии закрытия Паралимпиады в полном составе.

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо

Сборная Украины приняла решение бойкотировать церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за участия россиян и белорусов.

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не смогла принять участие в церемонии закрытия зимней Паралимпиады из-за погодных условий в Кортина-д'Ампеццо.

Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 на стадионе Стадио Олимпико дель Гьяччо в Кортина-д'Ампеццо

Следующие Паралимпийские игры пройдут с 8 по 17 марта 2030 года во Французских Альпах.

Фейерверк над стадионом Стадио Олимпико дель Гьяччо во время церемонии закрытия зимней Паралимпиады-2026 в Кортина-д'Ампеццо

© 2026 МИА «Россия сегодня»
