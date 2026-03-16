Под российским триколором: чем запомнилась церемония закрытия Паралимпиады

Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Знаменосцами сборной России на церемонии закрытия Игр стали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
В рамках Игр разыграли 79 комплектов наград в шести видах спорта.
Решением Международного паралимпийского комитета (IPC) Паралимпийский комитет России в сентябре 2025 года был восстановлен в правах, и сборная России выступила на соревнованиях под национальным флагом и с гимном.
В Паралимпиаде приняли участие шесть российских спортсменов. В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Всего россияне завоевали 12 медалей, из них восемь — золотых, одна — серебряная и три — бронзовые.
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, на первой строчке расположилась сборная Китая, на второй — США.
Сборная России приняла участие в церемонии закрытия Паралимпиады в полном составе.
Сборная Украины приняла решение бойкотировать церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за участия россиян и белорусов.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не смогла принять участие в церемонии закрытия зимней Паралимпиады из-за погодных условий в Кортина-д'Ампеццо.
Следующие Паралимпийские игры пройдут с 8 по 17 марта 2030 года во Французских Альпах.
