Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Махачкалинское "Динамо" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Кубка России против петербургского "Зенита" из-за назначенного пенальти в ворота махачкалинцев, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Дагестана Шамиль Газизов.
В среду "Зенит" дома выиграл у махачкалинского "Динамо" в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Пенальти был назначен после просмотра видеоассистента рефери (VAR).
"Будем подавать, чтобы нам объяснили этот пенальти. Нам кажется, что пенальти не было, что его назначили неправильно. Вот пускай экспертная комиссия и скажет. Мне бы хотелось больше о футболе говорить, а не о судействе, но получается иначе. Ну ничего страшного, бывает", - сказал Газизов.
В матче второго этапа полуфинала пути регионов "Зенит" встретится с московским "Спартаком", "Динамо" выбыло из розыгрыша турнира.