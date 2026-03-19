Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
10:39 19.03.2026 (обновлено: 10:59 19.03.2026)
Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти
Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти
Махачкалинское "Динамо" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Кубка России против... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
футбол
спорт
шамиль газизов
джон дуран
зенит
кубок россии по футболу
динамо (махачкала)
Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти

Газизов: «Динамо» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Болельщики махачкалинского "Динамо"
Болельщики махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Болельщики махачкалинского "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Махачкалинское "Динамо" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Кубка России против петербургского "Зенита" из-за назначенного пенальти в ворота махачкалинцев, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Дагестана Шамиль Газизов.
В среду "Зенит" дома выиграл у махачкалинского "Динамо" в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Пенальти был назначен после просмотра видеоассистента рефери (VAR).
Кубок России по футболу
18 марта 2026 • начало в 18:15
Завершен
Зенит
1 : 0
Динамо Махачкала
45‎’‎ • Джон Дуран (П)
"Будем подавать, чтобы нам объяснили этот пенальти. Нам кажется, что пенальти не было, что его назначили неправильно. Вот пускай экспертная комиссия и скажет. Мне бы хотелось больше о футболе говорить, а не о судействе, но получается иначе. Ну ничего страшного, бывает", - сказал Газизов.
В матче второго этапа полуфинала пути регионов "Зенит" встретится с московским "Спартаком", "Динамо" выбыло из розыгрыша турнира.
Футбол. Кубок России. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В "Динамо" призвали РФС "что-то делать с судейством"
Вчера, 00:57
 
ФутболСпортШамиль ГазизовДжон ДуранЗенитКубок России по футболуДинамо (Махачкала)
 
