Махачкалинское "Динамо" обратится в ЭСК РФС из-за назначенного пенальти

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Махачкалинское "Динамо" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Кубка России против петербургского "Зенита" из-за назначенного пенальти в ворота махачкалинцев, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Дагестана Шамиль Газизов.