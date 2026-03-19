Гаджиев раскритиковал назначение пенальти в матче с "Зенитом"
Гаджиев раскритиковал назначение пенальти в матче с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Гаджиев раскритиковал назначение пенальти в матче с "Зенитом"
Почетный президент махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил РИА Новости, что подавляющее большинство экспертов скажут, что пенальти в... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
2026-03-19T10:28:00+03:00
2026-03-19T10:28:00+03:00
2026-03-19T11:00:00+03:00
спорт, гаджи гаджиев, джон дуран, зенит, кубок россии по футболу, динамо (махачкала)
Футбол, Спорт, Гаджи Гаджиев, Джон Дуран, Зенит, Кубок России по футболу, Динамо (Махачкала)
Гаджиев раскритиковал назначение пенальти в матче с "Зенитом"
Гаджиев: 9 из 10 экспертов скажут, что пенальти в матче с "Зенитом" не было
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил РИА Новости, что подавляющее большинство экспертов скажут, что пенальти в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России с петербургским "Зенитом" был назначен несправедливо.
"Зенит
" в среду на своем поле выиграл у "Динамо
" со счетом 1:0. Победный мяч забил колумбиец Джон Дуран
, реализовавший пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте.
«
"Я думаю, что из десяти экспертов девять скажут, что пенальти не было. Мы сейчас слишком часто ссылаемся на VAR, но это не совсем так. Судья ведь ходил к монитору, надо, чтобы они все вместе разделяли ответственность", - сказал Гаджиев
.
"Я могу повторить лишь слова, которые я сказал много-много лет назад, когда мы играли в Питере. Тогда нарушение было в метре за пределами штрафной площадки и ставится 11-метровый удар в наши ворота. Тогда я говорил, что если будет 10 таких случаев у штрафной "Зенита", то пенальти назначен не будет. Сейчас я могу сказать то же самое", - добавил собеседник агентства.
В матче второго этапа полуфинала пути регионов "Зенит" встретится с московским "Спартаком
", "Динамо" выбыло из розыгрыша турнира.