Гаджиев раскритиковал назначение пенальти в матче с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
10:28 19.03.2026 (обновлено: 11:00 19.03.2026)
Гаджиев раскритиковал назначение пенальти в матче с "Зенитом"
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент махачкалинского футбольного клуба "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил РИА Новости, что подавляющее большинство экспертов скажут, что пенальти в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России с петербургским "Зенитом" был назначен несправедливо.
"Зенит" в среду на своем поле выиграл у "Динамо" со счетом 1:0. Победный мяч забил колумбиец Джон Дуран, реализовавший пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте.
18 марта 2026 • начало в 18:15
Завершен
Зенит
1 : 0
Динамо Махачкала
45‎’‎ • Джон Дуран (П)
"Я думаю, что из десяти экспертов девять скажут, что пенальти не было. Мы сейчас слишком часто ссылаемся на VAR, но это не совсем так. Судья ведь ходил к монитору, надо, чтобы они все вместе разделяли ответственность", - сказал Гаджиев.
"Я могу повторить лишь слова, которые я сказал много-много лет назад, когда мы играли в Питере. Тогда нарушение было в метре за пределами штрафной площадки и ставится 11-метровый удар в наши ворота. Тогда я говорил, что если будет 10 таких случаев у штрафной "Зенита", то пенальти назначен не будет. Сейчас я могу сказать то же самое", - добавил собеседник агентства.
В матче второго этапа полуфинала пути регионов "Зенит" встретится с московским "Спартаком", "Динамо" выбыло из розыгрыша турнира.
В "Динамо" призвали РФС "что-то делать с судейством"
