Передача Мичкова помогла "Филадельфии" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" обыграла в овертайме "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Люк Гленденинг (3-я минута), Оуэн Типпетт (28) и Ноа Кейтс (63). В составе проигравших шайбы забросили Каттер Готье (40) и Лео Карлссон (59).
19 марта 2026 • начало в 05:00
Закончен в OT
39:22 • Каттер Готье
(Павел Минтюков)
58:06 • Лео Карлссон
(Трой Терри, Каттер Готье)
02:51 • Люк Гленденинг
27:53 • Оуэн Типпетт
62:17 • Ноа Кэйтс
Голевую передачу на победный гол отдал российский нападающий Матвей Мичков, на счету которого теперь 34 очка (16+18) в текущем сезоне. У "Анахайма" результативным пасом отметился защитник Павел Минтюков, у которого 19 баллов (8+11) в 63 играх.
"Филадельфия" с 76 очками располагается на пятой строчке в таблице Столичного дивизиона, "Анахайм" (78) возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона.
В другом матче игрового дня нападающий "Калгари Флэймз" Матвей Гридин в послематчевой серии буллитов отметился точным броском в домашнем матче против "Сент-Луис Блюз" (2:1), "Даллас Старз" по буллитам обыграл в гостях "Колорадо Эвеланш" (2:1).