Передача Мичкова помогла "Филадельфии" победить в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед
08:24 19.03.2026 (обновлено: 11:02 19.03.2026)
Передача Мичкова помогла "Филадельфии" победить в матче НХЛ
"Филадельфия Флайерз" обыграла в овертайме "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.03.2026
хоккей
спорт
павел минтюков
оуэн типпетт
люк гленденинг
матвей мичков
анахайм дакс
филадельфия флайерз
Хоккей, Спорт, Павел Минтюков, Оуэн Типпетт, Люк Гленденинг, Матвей Мичков, Анахайм Дакс, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Передача Мичкова на победный гол помогла "Филадельфии" обыграть "Анахайм" в НХЛ

Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" обыграла в овертайме "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Люк Гленденинг (3-я минута), Оуэн Типпетт (28) и Ноа Кейтс (63). В составе проигравших шайбы забросили Каттер Готье (40) и Лео Карлссон (59).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 марта 2026 • начало в 05:00
Закончен в OT
Анахайм
2 : 3
Филадельфия
39:22 • Каттер Готье
(Павел Минтюков)
58:06 • Лео Карлссон
(Трой Терри, Каттер Готье)
02:51 • Люк Гленденинг
(Кэмерон Йорк, Гарнет Хэтэуэй)
27:53 • Оуэн Типпетт
(Трэвис Санхейм)
62:17 • Ноа Кэйтс
(Матвей Мичков)
Голевую передачу на победный гол отдал российский нападающий Матвей Мичков, на счету которого теперь 34 очка (16+18) в текущем сезоне. У "Анахайма" результативным пасом отметился защитник Павел Минтюков, у которого 19 баллов (8+11) в 63 играх.
"Филадельфия" с 76 очками располагается на пятой строчке в таблице Столичного дивизиона, "Анахайм" (78) возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона.
В другом матче игрового дня нападающий "Калгари Флэймз" Матвей Гридин в послематчевой серии буллитов отметился точным броском в домашнем матче против "Сент-Луис Блюз" (2:1), "Даллас Старз" по буллитам обыграл в гостях "Колорадо Эвеланш" (2:1).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Овечкин забил 922-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Вчера, 03:51
 
