Замененный в матче против "Ньюкасла" вратарь "Барселоны" избежал травмы

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Испанский вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия избежал травмы после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла", сообщается в аккаунте "сине-гранатовых" в соцсети Х.
Встреча прошла в среду на "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом 7:2. Гарсия вынужденно был заменен на 82-й минуте встречи, вместо него на поле вышел польский голкипер Войцех Щенсный. Позднее СМИ сообщали, что испанский вратарь пропустит несколько недель из-за травмы.
"Медицинские тесты, проведенные сегодня утром, исключили какие-либо травмы у Гарсии. Футболист будет доступен к следующему матчу", - говорится в сообщении клуба.
"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков и опережая располагающийся на втором месте "Реал" на 4 балла. Также "сине-гранатовые" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграют против мадридского "Атлетико".
Вчера, 14:27