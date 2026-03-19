Замененный в матче против "Ньюкасла" вратарь "Барселоны" избежал травмы - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
15:03 19.03.2026
Замененный в матче против "Ньюкасла" вратарь "Барселоны" избежал травмы
Испанский вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия избежал травмы после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла", сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Замененный в матче против "Ньюкасла" вратарь "Барселоны" Гарсия избежал травмы

© Соцсети "Барселоны" Жоан Гарсия
Жоан Гарсия - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Соцсети "Барселоны"
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Испанский вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия избежал травмы после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла", сообщается в аккаунте "сине-гранатовых" в соцсети Х.
Встреча прошла в среду на "Камп Ноу" и завершилась победой хозяев со счетом 7:2. Гарсия вынужденно был заменен на 82-й минуте встречи, вместо него на поле вышел польский голкипер Войцех Щенсный. Позднее СМИ сообщали, что испанский вратарь пропустит несколько недель из-за травмы.
"Медицинские тесты, проведенные сегодня утром, исключили какие-либо травмы у Гарсии. Футболист будет доступен к следующему матчу", - говорится в сообщении клуба.
Гарсии 24 года, он выступает за "Барселону" с лета 2025-го, вратарь перешел в команду из "Эспаньола", воспитанником которого является. Гарсия сыграл за "сине-гранатовых" 35 матчей во всех турнирах и 14 раз оставил свои ворота нетронутыми.
"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков и опережая располагающийся на втором месте "Реал" на 4 балла. Также "сине-гранатовые" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграют против мадридского "Атлетико".
