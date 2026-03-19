Замененный в матче против "Ньюкасла" вратарь "Барселоны" избежал травмы

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Испанский вратарь "Барселоны" Жоан Гарсия избежал травмы после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла", сообщается в аккаунте "сине-гранатовых" в соцсети Х.

"Медицинские тесты, проведенные сегодня утром, исключили какие-либо травмы у Гарсии. Футболист будет доступен к следующему матчу", - говорится в сообщении клуба.