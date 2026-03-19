Сафонов вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
19:19 19.03.2026
Сафонов вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов
Сафонов вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

Вратарь "ПСЖ" Сафонов вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов вошел в команду лучших футболистов недели в Лиге чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети X.
Во вторник "ПСЖ" обыграл на выезде английский "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) вышел в следующий этап. Сафонов вышел в стартовом составе и отразил девять ударов по воротам.
Весь состав команды выглядит следующим образом:
вратарь: Сафонов ("ПСЖ");
защитники: Максимилиано Араухо ("Спортинг", Португалия), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Ибраима Конате ("Ливерпуль", Англия), Йосип Станишич ("Бавария", Германия);
полузащитники: Деклан Райс ("Арсенал", Англия), Хави Симонс ("Тоттенхэм", Англия), Доминик Собослаи ("Ливерпуль");
нападающие: Рафинья ("Барселона", Испания), Винисиус Жуниор ("Реал", Испания), Франсишку Тринкан ("Спортинг").
