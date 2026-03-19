Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЛЧ - РИА Новости Спорт, 19.03.2026
14:27 19.03.2026 (обновлено: 15:02 19.03.2026)
Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЛЧ
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Арсенал" с вероятностью в 29,73% станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2025/26, согласно новому прогнозу суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports.
В четверг стали известны все четвертьфинальные пары турнира. "Арсенал" сыграет против лиссабонского "Спортинга", мадридский "Реал" встретится с мюнхенской "Баварией", "ПСЖ" проведет матчи против "Ливерпуля", а соперником "Барселоны" станет с мадридский "Атлетико".
В топ-5 претендентов на победу в турнире также входят "Бавария" (18,33%), "Барселона" (15,66%), "ПСЖ" (11,87%) и "Реал" (9,85%).
В начале сезона Opta считала, что главным главным претендентом на победу в Лиге чемпионов является английский "Ливерпуль", который стартовал с трех побед в чемпионате страны. Сейчас шансы "красных" на победу - 7,12%. Далее расположились "Атлетико" (4,41%) и "Спортинг" (3,03%).
"Ливерпуль" и "Барса" безжалостно унижают... Кто еще побьется за трофей ЛЧ?
