Французские СМИ признали Сафонова лучшим игроком матча с "Челси"
11:16 18.03.2026 (обновлено: 11:37 18.03.2026)
Французские СМИ признали Сафонова лучшим игроком матча с "Челси"
Французские СМИ признали Сафонова лучшим игроком матча с "Челси"
Французские СМИ признали Сафонова лучшим игроком матча с "Челси"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Французские СМИ поставили российскому вратарю Матвею Сафонову наивысшую оценку среди футболистов "Пари Сен-Жермен" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Челси".
Во вторник "ПСЖ" обыграл на выезде "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (5:2, 3:0) прошел английский клуб. В обеих встречах ворота парижан защищал Сафонов, в ответной игре он отразил девять ударов по воротам.
Лига чемпионов УЕФА
17 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Челси
0 : 3
ПСЖ
06‎’‎ • Хвича Кварацхелия
15‎’‎ • Брадли Баркола
(Ашраф Хакими)
62‎’‎ • Senny Mayulu
Календарь Турнирная таблица История встреч
Издание L'Equipe поставило Сафонову за матч 8 баллов. "ПСЖ" полагался на великолепную игру Матвея Сафонова, который сделал несколько решающих сейвов", - говорится в статье газеты.
Телеканал RMC Sport дал Сафонову аналогичную оценку. Столько же получил лишь нападающий Хвича Кварацхелия, который был признан лучшим игроком матча по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Российский вратарь совершил множество сейвов, проявив невероятную реакцию и отразив решающие удары. Он также отдал голевой пас на Кварацхелию в первом тайме", - отмечают авторы канала.
