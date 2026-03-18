00:52 18.03.2026
"ПСЖ" Сафонова разгромил "Челси" и вышел в четвертьфинал ЛЧ
"ПСЖ" Сафонова разгромил "Челси" и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу над английским "Челси" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 18.03.2026
"ПСЖ" с Сафоновым победил "Челси" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу над английским "Челси" в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу "ПСЖ". Мячи забили Хвича Кварацхелия (6-я минута), Брадли Барколя (15) и Сенни Меюлю (62). Первый матч в Париже завершился победой хозяев со счетом 5:2.
Лига чемпионов УЕФА
17 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Челси
0 : 3
ПСЖ
06‎’‎ • Хвича Кварацхелия
15‎’‎ • Брадли Баркола
(Ашраф Хакими)
62‎’‎ • Senny Mayulu
Сафонов вышел в стартовом составе и отдал передачу на Кварацхелию, после которой грузинский футболист забил мяч. Российскому голкиперу не зачли первый в карьере голевой пас, поскольку мяч коснулся игрока "Челси" во время атаки. Сафонов также оформил шесть сейвов.
В четвертьфинале "ПСЖ" сыграет с победителем встречи между английским "Ливерпулем" и турецким "Галатасараем", чей первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу стамбульской команды.
