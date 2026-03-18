"Оклахома" благодаря 40 очкам Гилджес-Александера обыграла "Орландо" в НБА

Встреча в Орландо завершилась со счетом 113:108 (26:22, 25:28, 34:29, 28:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из "Оклахомы", на счету которого 40 очков. Его партнер по команде Чет Холмгрен оформил дабл-дабл (20 очков, 12 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Паоло Банкеро (32), на счету которого также 10 подборов.