08:37 18.03.2026
"Оклахома" благодаря 40 очкам Гилджес-Александера обыграла "Орландо" в НБА
Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 18.03.2026
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Орландо завершилась со счетом 113:108 (26:22, 25:28, 34:29, 28:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из "Оклахомы", на счету которого 40 очков. Его партнер по команде Чет Холмгрен оформил дабл-дабл (20 очков, 12 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Паоло Банкеро (32), на счету которого также 10 подборов.
НБА
18 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Орландо
108 : 113
Оклахома-Сити
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Оклахома" выиграла девятый матч подряд и с 54 победами возглавляет таблицу Западной конференции, "Орландо" (38 побед) идет шестой на Востоке.
Результаты других матчей игрового дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Детройт Пистонс" - 117:130;
"Шарлотт Хорнетс" - "Майами Хит" - 136:106;
"Нью-Йорк Никс" - Индиана Пэйсерс" - 136:110;
"Милуоки Бакс" - Кливленд Кавальерс" - 116:123;
Миннесота Тимбервулвз" - "Финикс Санз" - 116:104;
"Денвер Наггетс" - Филадельфия Севенти Сиксерс" - 124:96;
"Сакраменто Кингз" - "Сан-Антонио Спёрс" - 104:132.
