Мусаев: заявление ЦСКА не понравилось, ответили счетом на табло

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что команде не понравилось заявление московского ЦСКА перед ответным матчем полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Во вторник "Краснодар" дома разгромил московский ЦСКА со счетом 4:0. После первого матча, которая завершилась победой армейцев со счетом 3:1, капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес одноклубника Джона Кордобы. В ответ ЦСКА обвинил футболистов "Краснодара" в провокационных действиях, а руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал в Telegram-канале видео из гостевой раздевалки после отъезда "быков". В ролике виден беспорядок, а также дыра в нижней части входной двери. "Краснодар" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу оскорблений Кордобы на почве расизма. КДК в пятницу принял решение оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей за расистские скандирования болельщиков.
17 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
21’ • Дуглас Аугусто
49’ • Жуан Батчи
58’ • Джон Кордоба
67’ • Жуан Батчи
"Перед матчем обстановка была нагретая, много было заявлений и от футболистов ЦСКА, и в целом заявление клуба ЦСКА, которое нам очень не понравилось. Важно было эти эмоции, которые все это вызывало, направить в правильное русло, и чтобы мы не зарабатывали карточки, а ответили счетом на табло. Я рад, что это удалось. Вообще, каждая игра с ЦСКА появляется очень яркой и принципиальной. Всего хватает и, самое главное, красивого футбола тоже хватает. Очень важная победа, и мы очень рады", - заявил Мусаев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в группе "Краснодара" в соцсети "ВКонтакте".
"В первой игре против ЦСКА я сделал большую ротацию. Возможно, это было перебором, ребята не совсем сыгранные были в таком сочетании. И ЦСКА играл лучше", - добавил тренер.
По сумме двух встреч "Краснодар" вышел в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) (первый матч - 5:2). Команда с 46 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Действующий победитель чемпионата России примет "Нижний Новгород" 21 марта.