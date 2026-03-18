"Отыграться невозможно": Гвардиола об итогах матча с "Реалом" - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
10:40 18.03.2026
"Отыграться невозможно": Гвардиола об итогах матча с "Реалом"
Гвардиола: отыграться у "Реала" в формате "11 на 11" было невозможно

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде было невозможно отыграться в неравных составах в противостоянии с мадридским футбольным клубом "Реал" в плей-офф Лиги чемпионов.
Во вторник "Реал" со счетом 2:1 обыграл на выезде "Манчестер Сити" и по сумме двух матчей (первая встреча - 3:0) вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответной игре 1/8 финала команда Гвардиолы пропустила первый гол на 22-й минуте с пенальти, а также осталась в меньшинстве за две минуты до этого.
Лига чемпионов УЕФА
17 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Манчестер Сити
1 : 2
Реал Мадрид
41‎’‎ • Эрлинг Холанд
22‎’‎ • Винисиус Жуниор (П)
90‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Орельен Тчуамени)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Жаль, что не получилось сыграть в формате "11 на 11", даже несмотря на пропущенный гол. В карьере бывают хорошие и плохие результаты. Нужно собраться с силами, подготовиться к финалу Кубка лиги и закончить год. Вылет из Лиги чемпионов - это больно, но этот турнир очень требователен. Мне бы хотелось сыграть 11 на 11, даже если бы они забили гол", - приводит слова Гвардиолы Marca.
"Десять против девяти, они ведут 4:0. Это было невозможно. Противостояние было завершено в первом матче. Не знаю, что произошло бы в равных составах, мы так же могли бы проиграть, но мы этого никогда не узнаем", - добавил он.
"Манчестер Сити" в третьем сезоне подряд покидает плей-офф Лиги чемпионов после противостояния с "Реалом". Несмотря на это, Гвардиола назвал самым большим испытанием в своей карьере в "Манчестер Сити" "Ливерпуль" Юргена Клоппа.
"Нет, главным соперником был "Ливерпуль" Клоппа. Вы были в Испании и не знаете, как это было. "Реал" выбивал нас чаще, но они знают, как мы играем", - ответил Гвардиола на вопрос испанского журналиста.
