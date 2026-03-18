"Отыграться невозможно": Гвардиола об итогах матча с "Реалом"

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде было невозможно отыграться в неравных составах в противостоянии с мадридским футбольным клубом "Реал" в плей-офф Лиги чемпионов.

Во вторник " Реал " со счетом 2:1 обыграл на выезде " Манчестер Сити " и по сумме двух матчей (первая встреча - 3:0) вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов . В ответной игре 1/8 финала команда Гвардиолы пропустила первый гол на 22-й минуте с пенальти, а также осталась в меньшинстве за две минуты до этого.

"Жаль, что не получилось сыграть в формате "11 на 11", даже несмотря на пропущенный гол. В карьере бывают хорошие и плохие результаты. Нужно собраться с силами, подготовиться к финалу Кубка лиги и закончить год. Вылет из Лиги чемпионов - это больно, но этот турнир очень требователен. Мне бы хотелось сыграть 11 на 11, даже если бы они забили гол", - приводит слова Гвардиолы Marca.

"Десять против девяти, они ведут 4:0. Это было невозможно. Противостояние было завершено в первом матче. Не знаю, что произошло бы в равных составах, мы так же могли бы проиграть, но мы этого никогда не узнаем", - добавил он.

Юргена Клоппа. "Манчестер Сити" в третьем сезоне подряд покидает плей-офф Лиги чемпионов после противостояния с "Реалом". Несмотря на это, Гвардиола назвал самым большим испытанием в своей карьере в "Манчестер Сити" " Ливерпуль