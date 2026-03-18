https://ria.ru/20260318/gvardiola-2081369429.html
"Отыграться невозможно": Гвардиола об итогах матча с "Реалом"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде было невозможно отыграться в неравных составах в противостоянии с мадридским футбольным... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
футбол
спорт
испания
хосеп гвардиола
юрген клопп
реал мадрид
манчестер сити
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877454629_0:0:1672:940_1920x0_80_0_0_f8115e5a93a05b64e2c784da47efa992.jpg
https://ria.ru/20260318/pszh-chelsi-2081304133.html
испания
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877454629_0:0:1456:1092_1920x0_80_0_0_e761a4d440ad48378012d07a9ee653ec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Гвардиола: отыграться у "Реала" в формате "11 на 11" было невозможно
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде было невозможно отыграться в неравных составах в противостоянии с мадридским футбольным клубом "Реал" в плей-офф Лиги чемпионов.
Во вторник "Реал
" со счетом 2:1 обыграл на выезде "Манчестер Сити
" и по сумме двух матчей (первая встреча - 3:0) вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
. В ответной игре 1/8 финала команда Гвардиолы
пропустила первый гол на 22-й минуте с пенальти, а также осталась в меньшинстве за две минуты до этого.
"Жаль, что не получилось сыграть в формате "11 на 11", даже несмотря на пропущенный гол. В карьере бывают хорошие и плохие результаты. Нужно собраться с силами, подготовиться к финалу Кубка лиги и закончить год. Вылет из Лиги чемпионов - это больно, но этот турнир очень требователен. Мне бы хотелось сыграть 11 на 11, даже если бы они забили гол", - приводит слова Гвардиолы Marca.
"Десять против девяти, они ведут 4:0. Это было невозможно. Противостояние было завершено в первом матче. Не знаю, что произошло бы в равных составах, мы так же могли бы проиграть, но мы этого никогда не узнаем", - добавил он.
"Манчестер Сити" в третьем сезоне подряд покидает плей-офф Лиги чемпионов после противостояния с "Реалом". Несмотря на это, Гвардиола назвал самым большим испытанием в своей карьере в "Манчестер Сити" "Ливерпуль
" Юргена Клоппа
.
"Нет, главным соперником был "Ливерпуль" Клоппа. Вы были в Испании
и не знаете, как это было. "Реал" выбивал нас чаще, но они знают, как мы играем", - ответил Гвардиола на вопрос испанского журналиста.