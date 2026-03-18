Бобровский установил рекорд среди российских вратарей по матчам в НХЛ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский вышел на первое место по количеству матчей среди российских вратарей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на среду по московскому времени он провел свой 800-й матч в НХЛ, обойдя по количеству игр в "регулярках" Николая Хабибулина (799). В общем списке среди вратарей лиги Бобровский идет 18-м по этому показателю. Лидирует Мартин Бродёр (1266).

В рекордном матче Бобровского "Флорида" уступила на выезде "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:5 (1:3, 1:1, 0:1). У победителей отличились Элиас Петтерссон (4-я и 14-я минуты), Марко Росси (18), Аату Рятю (35) и Дрю О'Коннор (55). В составе проигравших шайбы забросили Мэттью Ткачук (12) и Сэм Беннетт (32). Бобровский провел полный матч и отразил 17 из 22 бросков по воротам.