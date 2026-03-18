Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
08:02 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/bobrovskiy-2081346317.html
Бобровский установил рекорд среди российских вратарей по матчам в НХЛ
хоккей
сергей бобровский
спорт
николай хабибулин
мартин бродёр
флорида пантерз
ванкувер кэнакс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953842724_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_abf53ede2649702e3871600f0b2c1c6b.jpg
https://ria.ru/20260317/vashington-2081282620.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953842724_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_428267d0830201eff29671183f0ad726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сергей бобровский, спорт, николай хабибулин, мартин бродёр, флорида пантерз, ванкувер кэнакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Сергей Бобровский, Спорт, Николай Хабибулин, Мартин Бродёр, Флорида Пантерз, Ванкувер Кэнакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : twitter.com/nhlГолкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : twitter.com/nhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский вышел на первое место по количеству матчей среди российских вратарей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на среду по московскому времени он провел свой 800-й матч в НХЛ, обойдя по количеству игр в "регулярках" Николая Хабибулина (799). В общем списке среди вратарей лиги Бобровский идет 18-м по этому показателю. Лидирует Мартин Бродёр (1266).
18 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
Ванкувер
5 : 2
Флорида
03:49 • Элиас Петтерссон
(Марко Росси, Брок Бесер)
13:40 • Элиас Петтерссон
(Брок Бесер, Марко Росси)
17:46 • Марко Росси
(Брок Бесер, Лиам Эхгрен)
34:27 • Аату Рятю
(Эвандер Кейн, Elias Pettersson)
54:25 • Дрю О'Коннор
(Линус Карлссон, Tom Willander)
11:41 • Мэттью Ткачук
(Картер Верхаг)
31:28 • Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачук, Картер Верхаг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В рекордном матче Бобровского "Флорида" уступила на выезде "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:5 (1:3, 1:1, 0:1). У победителей отличились Элиас Петтерссон (4-я и 14-я минуты), Марко Росси (18), Аату Рятю (35) и Дрю О'Коннор (55). В составе проигравших шайбы забросили Мэттью Ткачук (12) и Сэм Беннетт (32). Бобровский провел полный матч и отразил 17 из 22 бросков по воротам.
Действующий чемпион НХЛ "Флорида" с 69 очками располагается на последнем, восьмом месте в таблице Атлантического дивизиона. "Ванкувер" (50 баллов) идет восьмым в Тихоокеанском дивизионе.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В США бейсбольный клуб раздаст 20 тысяч фигурок Овечкина
Вчера, 18:43
 
ХоккейСергей БобровскийСпортНиколай ХабибулинМартин БродёрФлорида ПантерзВанкувер КэнаксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала