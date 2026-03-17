Масалитин назвал игру ЦСКА сплошным разочарованием

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Игра московского футбольного клуба ЦСКА после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) вызывает разочарование, сказал РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
После зимней паузы армейцы потерпели три поражения подряд в РПЛ. ЦСКА одержал единственную победу в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (3:1).
"Игра армейцев – сплошное разочарование. Если в кубковом матче с "Краснодаром" команда сыграла еще более-менее хорошо, то первенство полностью провалили. Были сборы, пригласили качественных игроков, которые легко вписались в коллектив и игру (Фабио) Челестини. Был выигран зимний кубок. Команда показывала очень хороший, атакующий футбол, в каждой игре забивали, но настораживало то, что в каждой игре пропускали, и до сих пор команда пропускает. Не была сделана работа над ошибками в плане качественной игры в обороне", - сказал Масалитин.
"Еще думаю, что сказывается качество полей. ЦСКА проводил сборы на хороших полях и показывал отличный футбол. Но как только вопросы к полю, когда нужно выходить на морально-волевых бороться и с полем, и с мячом, и с соперником, то видим, что ЦСКА преодолеть это не может. Морально-волевые у армейцев пока на низком уровне",- добавил собеседник агентства.
Зимой команду покинул защитник Игорь Дивеев. На эту позицию был приглашен бразилец Матеус Рейс. "Вместо Дивеева пригласил Рейса. Качественный игрок, поигравший в чемпионате Португалии, европейских кубках, но Челестини всю предсезонку наигрывал в составе (Кирилла) Данилова, теперь он появился на поле в Грозном, но стал невольным участником автогола. Потом он перестал его ставить и начал доверять Рейсу, который пока не вписывается в защитную линию. Пока он не знаком с нашим чемпионатом, с нашими ребятами, у него есть ошибки, которые приводят к голам. Тут вопрос и к атакующим действиям, и к оборонительным", - отметил он.
"Меня насторожила такая хорошая готовность ЦСКА в матчах зимнего кубка в паузе. До чемпионата был еще почти месяц, а команда уже была готова "лететь" и выглядела великолепно. Можно сделать вывод, что команда к началу чемпионата подошла уже не во всеоружии и промахнулась с подготовкой. Челестини впервые в жизни столкнулся с трехмесячным перерывом и поэтому промахнулся с подготовкой. Вся команда, а не только отдельные игроки, выглядит неубедительным образом, как функционально, так и морально. Команда полностью не готова к началу чемпионата", - резюмировал бывший форвард армейцев.