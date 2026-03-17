Масалитин назвал игру ЦСКА сплошным разочарованием

"Еще думаю, что сказывается качество полей. ЦСКА проводил сборы на хороших полях и показывал отличный футбол. Но как только вопросы к полю, когда нужно выходить на морально-волевых бороться и с полем, и с мячом, и с соперником, то видим, что ЦСКА преодолеть это не может. Морально-волевые у армейцев пока на низком уровне",- добавил собеседник агентства.

"Меня насторожила такая хорошая готовность ЦСКА в матчах зимнего кубка в паузе. До чемпионата был еще почти месяц, а команда уже была готова "лететь" и выглядела великолепно. Можно сделать вывод, что команда к началу чемпионата подошла уже не во всеоружии и промахнулась с подготовкой. Челестини впервые в жизни столкнулся с трехмесячным перерывом и поэтому промахнулся с подготовкой. Вся команда, а не только отдельные игроки, выглядит неубедительным образом, как функционально, так и морально. Команда полностью не готова к началу чемпионата", - резюмировал бывший форвард армейцев.