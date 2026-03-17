Рейтинг@Mail.ru
Передача Сафонова помогла "ПСЖ" открыть счет в матче ЛЧ против "Челси" - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:52 17.03.2026 (обновлено: 00:18 18.03.2026)
https://ria.ru/20260317/peredacha-2081320881.html
Передача Сафонова помогла "ПСЖ" открыть счет в матче ЛЧ против "Челси"
Передача Сафонова помогла "ПСЖ" открыть счет в матче ЛЧ против "Челси" - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Передача Сафонова помогла "ПСЖ" открыть счет в матче ЛЧ против "Челси"
Передача российского голкипера "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова помогла команде открыть счет в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-17T23:52:00+03:00
2026-03-18T00:18:00+03:00
футбол
спорт
хвича кварацхелия
челси
лига чемпионов уефа
пари сен-жермен (псж)
матвей сафонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081322241_0:99:1080:707_1920x0_80_0_0_4f271d46a70c16e80d9003b30d87dfea.jpg
https://ria.ru/20260312/safonov-2080089016.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081322241_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5ca02a04836e0f631420e87cd6747aaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хвича кварацхелия, челси, лига чемпионов уефа, пари сен-жермен (псж), матвей сафонов
Футбол, Спорт, Хвича Кварацхелия, Челси, Лига чемпионов УЕФА, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Матвей Сафонов
Передача Сафонова помогла "ПСЖ" открыть счет в матче ЛЧ против "Челси"

Кварацхелия забил "Челси" после паса Сафонова через все поле в матче ЛЧ

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Передача российского голкипера "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова помогла команде открыть счет в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против английского "Челси".
Встреча проходит в Лондоне, по ходу первого тайма "ПСЖ" ведет со счетом 2:0 На 6-й минуте Сафонов отдал длинную навесную передачу на полузащитника Хвичу Кварацхелию, который сумел побороться за мяч, войти в штрафную и отправить снаряд в ворота. Российскому голкиперу не зачли первый в карьере голевой пас, поскольку мяч коснулся игрока "Челси" во время атаки.
Лига чемпионов УЕФА
17 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Челси
0 : 3
ПСЖ
06‎’‎ • Хвича Кварацхелия
15‎’‎ • Брадли Баркола
(Ашраф Хакими)
62‎’‎ • Senny Mayulu
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сафонов вышел в стартовом составе парижан в 11-й игре подряд. В текущем сезоне 27-летний вратарь проводит 15-й матч.
Первый матч в Париже завершился победой хозяев со счетом 5:2.
Брэдли Баркола - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"ПСЖ" с Сафоновым разгромил дома "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
12 марта, 00:59
 
ФутболСпортХвича КварацхелияЧелсиЛига чемпионов 2025-2026Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Матвей Сафонов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала