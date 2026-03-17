Неймар сделал заявление после непопадания в состав сборной Бразилии - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
11:10 17.03.2026 (обновлено: 11:51 17.03.2026)
Неймар сделал заявление после непопадания в состав сборной Бразилии
Футболист "Сантоса" Неймар заявил, что расстроен своим непопаданием в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи перед чемпионатом мира по футболу 2026 года. РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Неймар сделал заявление после непопадания в состав сборной Бразилии

Неймар расстроен непопаданием в состав сборной Бразилии перед ЧМ-2026

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Футболист "Сантоса" Неймар заявил, что расстроен своим непопаданием в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи перед чемпионатом мира по футболу 2026 года.
В рамках подготовки к турниру его пятикратные победители проведут в США товарищеские матчи против сборных Франции (26 марта) и Хорватии (31 марта). Нападающий "Сантоса" Неймар не попал в заявку из 26 игроков, хотя ранее СМИ сообщали, что он входил в расширенный состав.
"Я собираюсь высказаться, потому что не могу оставить это без внимания. Конечно, я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали, но я по-прежнему сосредоточен на цели. Мы добьемся своего. Мечта продолжается", - сказал Неймар в эфире YouTube-канала Madhouse TV.
Неймару 34 года. Он перешел из саудовского "Аль-Хиляля" в "Сантос" в январе 2025 года. Неймар также играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год, а затем перешел в "Пари Сен-Жермен" за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.
Чемпионат мира впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Дело дошло до угроз? На что намекнул Трамп сборной Ирана перед ЧМ-2026
13 марта, 08:00
 
