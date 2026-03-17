Галицкий призвал "Краснодар" сохранить настрой после выхода в финал Кубка

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основатель и президент "Краснодара" Сергей Галицкий призвал игроков команды сохранить эмоциональный настрой после выхода в финал пути РПЛ Кубка России по футболу.
Во вторник "Краснодар" дома разгромил московский ЦСКА со счетом 4:0 в ответном матче пути РПЛ Кубка России. Первая встреча между клубами в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу "красно-синих". По сумме двух встреч "Краснодар" вышел в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) (первый матч - 5:2).
"На Кубок России не было абонементов, еще не доехало 600-700 болельщиков ЦСКА. Было бы 33 тысячи (на стадионе). Рабочий день, при наших пробках - это вот так вас любят. Когда играли с "Сочи", последние 10 минут я знал, что вы сделали, поэтому не хотел смотреть дальше. Я вышел на улицу, ни одной машины и ни одного человека на там не было - все смотрели футбол. Вы очень много значите для этого города, поэтому сейчас очень тяжело, что мы идем в двух турнирах, а не в одном, как в прошлом году. Очень важно эмоционально сохранить настрой на следующую игру. Это самое важное, что есть", - заявил Галицкий футболистам "Краснодара" в раздевалке, видео из которой опубликовано в Telegram-канале Кубка России.
"Мы тут в футбол собрались играть, а не всяким КВН заниматься. Много эмоций сейчас, но все только началось. Девять туров до конца, у нас мало футболистов, скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываемся. Потому что нет ничего важнее, чем игра с "Нижним Новгородом", - сказал Галицкий.
"Краснодар" с 46 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Действующий победитель чемпионата России примет "Нижний Новгород" 21 марта.