Галицкий призвал "Краснодар" сохранить настрой после выхода в финал Кубка - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Футбол
23:19 17.03.2026 (обновлено: 23:26 17.03.2026)
Галицкий призвал "Краснодар" сохранить настрой после выхода в финал Кубка
Галицкий призвал "Краснодар" сохранить настрой после выхода в финал Кубка - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Галицкий призвал "Краснодар" сохранить настрой после выхода в финал Кубка
Основатель и президент "Краснодара" Сергей Галицкий призвал игроков команды сохранить эмоциональный настрой после выхода в финал пути РПЛ Кубка России по... РИА Новости Спорт, 17.03.2026
футбол
спорт
сергей галицкий
краснодар
пфк цска
кубок россии по футболу
спорт, сергей галицкий, краснодар, пфк цска, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Сергей Галицкий, Краснодар, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу
Галицкий призвал "Краснодар" сохранить настрой после выхода в финал Кубка

Галицкий призвал игроков «Краснодара» сохранить эмоциональный настрой

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сергей Галицкий. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основатель и президент "Краснодара" Сергей Галицкий призвал игроков команды сохранить эмоциональный настрой после выхода в финал пути РПЛ Кубка России по футболу.
Во вторник "Краснодар" дома разгромил московский ЦСКА со счетом 4:0 в ответном матче пути РПЛ Кубка России. Первая встреча между клубами в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу "красно-синих". По сумме двух встреч "Краснодар" вышел в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) (первый матч - 5:2).
«
"На Кубок России не было абонементов, еще не доехало 600-700 болельщиков ЦСКА. Было бы 33 тысячи (на стадионе). Рабочий день, при наших пробках - это вот так вас любят. Когда играли с "Сочи", последние 10 минут я знал, что вы сделали, поэтому не хотел смотреть дальше. Я вышел на улицу, ни одной машины и ни одного человека на там не было - все смотрели футбол. Вы очень много значите для этого города, поэтому сейчас очень тяжело, что мы идем в двух турнирах, а не в одном, как в прошлом году. Очень важно эмоционально сохранить настрой на следующую игру. Это самое важное, что есть", - заявил Галицкий футболистам "Краснодара" в раздевалке, видео из которой опубликовано в Telegram-канале Кубка России.
"Мы тут в футбол собрались играть, а не всяким КВН заниматься. Много эмоций сейчас, но все только началось. Девять туров до конца, у нас мало футболистов, скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываемся. Потому что нет ничего важнее, чем игра с "Нижним Новгородом", - сказал Галицкий.
"Краснодар" с 46 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Действующий победитель чемпионата России примет "Нижний Новгород" 21 марта.
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Амур
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Авангард
    3
    4
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Спортинг
    Буде-Глимт
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Байер
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    1
    2
