"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал пути РПЛ Кубка России
"Краснодар" одержал победу над московским ЦСКА в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T21:35:00+03:00
"Краснодар" со счетом 4:0 победил ЦСКА и вышел в финал пути РПЛ Кубка России
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Краснодар" одержал победу над московским ЦСКА в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Жоау Батчи (51-я и 67-я минуты), мячи также забили Дуглас Аугусто (20) и Джон Кордоба (58).
В добавленное к первому тайму время защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку после удара плечом в грудь защитника "Краснодара" Валентина Пальцева. Еще один игрок обороны армейцев Мойзес был удален на 63-й минуте за две желтые карточки.
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков провел 58-ю встречу в Кубке России и установил рекорд по количеству сыгранных матчей в турнире, обойдя Александра Анюкова.
Первый матч между клубами в Москве завершился со счетом 3:1 в пользу "красно-синих". По сумме двух встреч "Краснодар" вышел в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) (первый матч - 5:2).
ЦСКА продолжит выступление в полуфинале пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем встречи между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом".