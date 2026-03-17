"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Краснодар" одержал победу над московским ЦСКА в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Жоау Батчи (51-я и 67-я минуты), мячи также забили Дуглас Аугусто (20) и Джон Кордоба (58).

В добавленное к первому тайму время защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку после удара плечом в грудь защитника "Краснодара" Валентина Пальцева. Еще один игрок обороны армейцев Мойзес был удален на 63-й минуте за две желтые карточки.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков провел 58-ю встречу в Кубке России и установил рекорд по количеству сыгранных матчей в турнире, обойдя Александра Анюкова.

Первый матч между клубами в Москве завершился со счетом 3:1 в пользу "красно-синих". По сумме двух встреч "Краснодар" вышел в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) (первый матч - 5:2).