"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал пути РПЛ Кубка России - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
21:35 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/krasnodar-2081307187.html
"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал пути РПЛ Кубка России
"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал пути РПЛ Кубка России - РИА Новости Спорт, 17.03.2026
"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал пути РПЛ Кубка России
"Краснодар" одержал победу над московским ЦСКА в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 17.03.2026
2026-03-17T21:35:00+03:00
2026-03-17T21:35:00+03:00
футбол
спорт
жоау батчи
дуглас аугусто
джон кордоба
краснодар
пфк цска
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081294545_0:0:2430:1368_1920x0_80_0_0_741aab22a7c67b53942224cbd04ae62f.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ru-RU
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081294545_155:0:2430:1706_1920x0_80_0_0_9c2ac332220a527ac77d6809a347002e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, жоау батчи, дуглас аугусто, джон кордоба, краснодар, пфк цска, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Жоау Батчи, Дуглас Аугусто, Джон Кордоба, Краснодар, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу
"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал пути РПЛ Кубка России

"Краснодар" со счетом 4:0 победил ЦСКА и вышел в финал пути РПЛ Кубка России

Футбол. Кубок России. Краснодар (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Краснодар" одержал победу над московским ЦСКА в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Жоау Батчи (51-я и 67-я минуты), мячи также забили Дуглас Аугусто (20) и Джон Кордоба (58).
В добавленное к первому тайму время защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку после удара плечом в грудь защитника "Краснодара" Валентина Пальцева. Еще один игрок обороны армейцев Мойзес был удален на 63-й минуте за две желтые карточки.
Кубок России по футболу
17 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
4 : 0
ЦСКА
21‎’‎ • Дуглас Аугусто
49‎’‎ • Жуан Батчи
(Джон Кордоба)
58‎’‎ • Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
67‎’‎ • Жуан Батчи
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков провел 58-ю встречу в Кубке России и установил рекорд по количеству сыгранных матчей в турнире, обойдя Александра Анюкова.
Первый матч между клубами в Москве завершился со счетом 3:1 в пользу "красно-синих". По сумме двух встреч "Краснодар" вышел в финал пути РПЛ Кубка России, где сыграет с сильнейшим в паре "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) (первый матч - 5:2).
ЦСКА продолжит выступление в полуфинале пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем встречи между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом".
