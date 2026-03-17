Карякин предложил сборной России по футболу проводить сборы в Крыму

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу может проводить тренировочные сборы в Крыму, в техническом плане это возможно в любой момент, заявил РИА Новости сенатор Совета Федерации от Крыма шахматист Сергей Карякин.
Во вторник в пресс-центре РИА Новости прошел видеомост Москва — Симферополь на тему: "Крым и Россия — вместе навсегда!", посвященный 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Сборная России в марте сыграет два товарищеских матча – 27 марта против команды Никарагуа в Краснодаре и 31 марта против футболистов из Мали в Санкт-Петербурге.
"В техническом плане это (подготовка сборной России по футболу в Крыму - прим.) возможно в любой момент. Я был в Крыму вплоть до вчерашнего дня. Я посетил в Алуште новейший спортивный центр, базу министерства спорта. Там ультрасовременный стадион, всевозможные спортивные площадки, новейшие бассейны. Это полноценная спортивная база, которая готова принимать спортсменов почти из любых видов спорта. Это возможно в любой момент – было бы желание. Крым очень динамично развивается", - сказал Карякин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.