10:55 17.03.2026 (обновлено: 11:50 17.03.2026)
Глава парламента Татарстана покинул пост
Глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о сложении полномочий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T10:55:00+03:00
2026-03-17T11:50:00+03:00
политика
фарид мухаметшин
рустам минниханов
минтимер шаймиев
© Фото : Персональный сайт Председателя Государственного Совета Республики ТатарстанФарид Мухаметшин
© Фото : Персональный сайт Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Фарид Мухаметшин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о сложении полномочий, передает корреспондент РИА Новости.
"Я принял непростое решение и официально заявляю о сложении полномочий депутата и председателя парламента республики Татарстан. Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность", - сказал Мухаметшин в ходе заседания Госсовета республики.
По словам Мухаметшина, прошедшие 30 лет, на протяжении которых он руководил парламентом республики, стали периодом огромной ответственности, напряженной работы и, вместе с тем, временем, наполненным гордостью за парламент, республику, людей.
Депутаты Госсовета Татарстана поддержали решение главы парламента.
Мухаметшин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за доверие, постоянную поддержку и внимание. Также он высказал слова признательности госсоветнику республики, первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, депутатам и избирателям.
"В моей жизни наступает новый этап, но я не прощаюсь с общественной деятельностью - я остаюсь патриотом Татарстана, готовым и впредь вносить свой вклад в его развитие, пусть и в ином качестве", - заключил Мухаметшин.
 
