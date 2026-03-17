Серебряный призер Олимпиады посетит матч "Спартак" - "Динамо"
Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов посетит ответный полуфинальный матч пути РПЛ Кубка России по футболу между...
2026-03-17T18:39:00+03:00
Серебряный призер Олимпиады Филиппов посетит матч "Спартак" - "Динамо"
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов посетит ответный полуфинальный матч пути РПЛ Кубка России по футболу между московскими "Спартаком" и "Динамо", сообщили РИА Новости в пресс-службе "красно-белых".
"Спартак" 5 марта крупно уступил "Динамо" (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча пройдет на стадионе "красно-белых" 18 марта.
"Серебряный призер Олимпиады 2026 года Филиппов посетит матч против "Динамо", - сообщили в пресс-службе "Спартака".
В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным российским призером Игр. Позднее на чемпионате Европы по ски-альпинизму в Азербайджане он стал победителем в данной дисциплине. 23-летний спортсмен является 25-кратным чемпионом России.
Ранее Филиппов заявлял о желании привезти на стадион "Спартака" свою серебряную медаль Олимпийских игр в Италии. Клуб приглашал ски-альпиниста на игру чемпионата России против тольяттинского "Акрона" 9 марта, но спортсмен не смог присутствовать из-за плотности календаря соревнований.