https://ria.ru/20260317/atlanta-2081148959.html
"Атланта" обыграла "Орландо" в матче чемпионата НБА
баскетбол
спорт
атланта
атланта хокс
орландо мэджик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986589561_50:55:1077:632_1920x0_80_0_0_241612180a95bbf4464082021b70d0d8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986589561_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_5fb8ad9254dc4c07c2c8287a98d43722.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Атланта" одержала десятую победу подряд в чемпионате НБА, обыграв "Орландо"
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Атланта Хокс" нанесла поражение "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Атланте
закончилась победой хозяев со счетом 124:112 (34:21, 33:29, 37:33, 20:29). Самым результативным игроком матча стал Никейл Александер-Уокер из "Атланты", набравший 41 очко. Его партнер по команде Джален Джонсон оформил трипл-дабл из 24 очков, 15 подборов и 13 передач. У "Орландо" по 18 очков набрали Десмонд Бэйн и Паоло Банкеро, который также совершил 10 подборов.
17 мая 2026 • начало в 02:30
Матч не начался
"Атланта" одержала десятую победу подряд, это самая длинная серия команды с сезона-2014/15. "Хокс" с 37 победами в 68 матчах идут на восьмом месте в Восточной конференции, где "Орландо" (38 побед, 29 поражений) располагается на шестой позиции.
Результаты других матчей:
"Бостон Селтикс" - "Финикс Санз" - 120:112;
"Бруклин Нетс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 95:114;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Даллас Маверикс" - 129:111;
"Чикаго Буллз" - "Мемфис Гриззлис" - 132:107;
"Хьюстон Рокетс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 92:100;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 115:119.