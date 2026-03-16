МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сокрушительный ответ российской армии по позициям ВСУ не заставил себя ждать. О том, какие цели уничтожили, — в материале РИА Новости.

По объектам энергетики и логистики

Под атакой российских ВС оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях, а также места запуска БПЛА.

"Нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", — говорится в сводке.

За последние несколько дней были уничтожены в том числе боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска", 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Богдана", радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и RADA израильского производства.

Уничтожает диверсантов

Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ под Константиновкой в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

"Бойцы ФСБ выследили и уничтожили две позиции вражеских операторов БПЛА и две диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались устроить засады на пути следования российских войск", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что ликвидация вражеских диверсантов произошла совместно с четвертой бригадой Южной группировки войск МО России на окраине Константиновки в ДНР.

Охота на "Леопарда"

Настоящую охоту за танком ВСУ устроил боевой расчет разведывательного БПЛА подразделения беспилотных систем Южной группировки, когда обнаружил в лесополосе под Константиновкой хорошо замаскированный танк "Леопард".

О боевом эпизоде рассказал РИА Новости боец батальона спецназа Южной группировки с позывным Грешник.

"Сразу прилетела задача "уничтожить". Соседние подразделения уже начинали работу (наносить удары. — Прим. ред.) по нему. Наш дрон был решающий. Мы подняли ему БК (взорвали боекомплект. — Прим. ред.). Эмоции были, что цель поражена, цель уничтожена — радость", — сообщил Грешник.

Обошли защиту НАТО

Спецназ ВС России дронами на оптоволокне уничтожил MaxxPro ВСУ с натовской РЭБ, о чем рассказал РИА Новости военнослужащий 56-го ОБСпН с позывным Сокол. Не помогла боевой машине противника установленная на ней усиленная защита.

"MaxxPro был оборудован многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты и мощной современной системой РЭБ производства стран НАТО", — рассказал Сокол.

По словам военнослужащего, оператор российского ударного беспилотника на оптоволокне сумел обойти все уровни обороны врага и нанести удар по американскому бронеавтомобилю, полностью его уничтожив.

Бригада ликвидирована

Российские военнослужащие ликвидировали большую часть боевиков из артиллерийской бригады ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В результате систематического огневого воздействия группировки войск "Север" значительная часть орудий и живой силы 50-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожены, что подтверждают и некрологи в украинских СМИ", — сообщил собеседник агентства.

Это подразделение, сформированное в прошлом году, перебросили в район Ямного Сумской области из глубокого тыла, уточнил источник.

Огненный шквал с неба

Продолжают наносить поражение противнику и войска беспилотных систем.

Операторы БПЛА группировки "Центр" уничтожили бронетехнику, блиндажи и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении.

Боевые расчеты дронов группировки "Запад" сожгли пункт управления БПЛА противника на Краснолиманском направлении.

Операторы ударных БПЛА группировки "Восток" ликвидировали БПЛА и антенны связи ВСУ в Запорожской области.

Артиллерия громит противника

Прекрасно проявили себя и российские артиллеристы. Боевой расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки "Восток" нанес сокрушительные удары по резервам противника.

Экипаж САУ "Мста-С" поразил передовой пункт управления ВСУ высокоточным снарядом "Краснополь-М2" на Добропольском направлении.