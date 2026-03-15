Бойцы "Юга" уничтожили танк Leopard ВСУ под Константиновкой

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Ударами российских дронов уничтожен танк ВСУ Leopard, замаскированный в лесополосе под Константиновкой, рассказал РИА Новости номер расчёта БПЛА 58-го отдельного батальона спецназа "Южной" группировки с позывным "Грешник".

Расчет разведывательного БПЛА подразделения беспилотных систем "Южной" группировки обнаружил в лесополосе под Константиновкой хорошо замаскированный танк ВСУ

"Сразу прилетела задача "уничтожить". Соседние подразделения уже начинали "работу" (наносить удары - ред.) по нему", – рассказал "Грешник".

По словам оператора, при подлете он увидел, что обнаруженный танк был уже поврежден несколькими ударами российских дронов камикадзе, а также пристреливалась артиллерия.

"Наш дрон был решающий. Мы "подняли ему БК" (взорвали боекомплект - ред.). Эмоции были, что цель поражена, цель уничтожена – радость", – добавил боец.