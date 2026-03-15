Бойцы "Юга" уничтожили танк Leopard ВСУ под Константиновкой

Уничтожение танка ВСУ Leopard под Константиновкой
Ударами российских дронов уничтожен танк ВСУ Leopard, замаскированный в лесополосе под Константиновкой, рассказал РИА Новости номер расчёта БПЛА 58-го отдельного батальона спецназа "Южной" группировки с позывным "Грешник".
ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Ударами российских дронов уничтожен танк ВСУ Leopard, замаскированный в лесополосе под Константиновкой, рассказал РИА Новости номер расчёта БПЛА 58-го отдельного батальона спецназа "Южной" группировки с позывным "Грешник".
Расчет разведывательного БПЛА подразделения беспилотных систем "Южной" группировки обнаружил в лесополосе под Константиновкой
хорошо замаскированный танк ВСУ
.
"Сразу прилетела задача "уничтожить". Соседние подразделения уже начинали "работу" (наносить удары - ред.) по нему", – рассказал "Грешник".
По словам оператора, при подлете он увидел, что обнаруженный танк был уже поврежден несколькими ударами российских дронов камикадзе, а также пристреливалась артиллерия.
"Наш дрон был решающий. Мы "подняли ему БК" (взорвали боекомплект - ред.). Эмоции были, что цель поражена, цель уничтожена – радость", – добавил боец.
Кадры поражения танка ФПВ-дронами имеются в распоряжении редакции.