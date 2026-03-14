Спецназ уничтожил MaxxPro ВСУ с натовским РЭБ с помощью дронов

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа под Добропольем в ДНР выследил и уничтожил бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro американского производства, усиленный современными натовскими средствами РЭБ, при этом российский спецназ также уничтожил украинский экипаж и десант, сообщил РИА Новости военнослужащий 56-го ОБСпН с позывным "Сокол".
"Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск "Центр" в районе Доброполья, выследил и уничтожил тяжелый бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro производства США", - сказал агентству "Сокол".
На бронемашине передвигалась группа украинских боевиков, уточнил военный.
"MaxxPro был оборудован многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты и мощной современной системой РЭБ производства стран НАТО", - добавил "Сокол".
По словам военнослужащего, оператор российского ударного беспилотного летательного аппарата на опотоволокне сумел обойти все уровни защиты врага и нанести удар по американскому бронеавтомобилю, полностью его уничтожив.
"Уцелевшая при ударе часть экипажа и десанта противника эвакуировалась из бронемашины и пыталась спастись бегством, но дежуривший рядом второй российский ударный БПЛА выследил их, догнал и уничтожил. Боевики ВСУ были хорошо подготовлены и экипированы, что видно на снятых ударными дронами кадрах объективного контроля", - заключил "Сокол".
Город Доброполье расположен к северу от Красноармейска, он - важный логистический центр. Глава ДНР Денис Пушилин в четверг назвал будущее освобождение Доброполья стратегически важным ударом по ВСУ.
