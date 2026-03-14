Спецназ уничтожил MaxxPro ВСУ с натовским РЭБ с помощью дронов

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа под Добропольем в ДНР выследил и уничтожил бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro американского производства, усиленный современными натовскими средствами РЭБ, при этом российский спецназ также уничтожил украинский экипаж и десант, сообщил РИА Новости военнослужащий 56-го ОБСпН с позывным "Сокол".

"Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск "Центр" в районе Доброполья , выследил и уничтожил тяжелый бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro производства США", - сказал агентству "Сокол".

На бронемашине передвигалась группа украинских боевиков, уточнил военный.

"MaxxPro был оборудован многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты и мощной современной системой РЭБ производства стран НАТО ", - добавил "Сокол".

По словам военнослужащего, оператор российского ударного беспилотного летательного аппарата на опотоволокне сумел обойти все уровни защиты врага и нанести удар по американскому бронеавтомобилю, полностью его уничтожив.

"Уцелевшая при ударе часть экипажа и десанта противника эвакуировалась из бронемашины и пыталась спастись бегством, но дежуривший рядом второй российский ударный БПЛА выследил их, догнал и уничтожил. Боевики ВСУ были хорошо подготовлены и экипированы, что видно на снятых ударными дронами кадрах объективного контроля", - заключил "Сокол".