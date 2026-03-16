Артиллерийская бригада ВСУ понесла большие потери в Сумской области

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости . Российские военные ликвидировали большую часть боевиков из артиллерийской бригады ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял на этом участке фронта до 250 военных, ББМ, ЗРК "Тунгуска", десять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и девять складов материальных средств.