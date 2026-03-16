Артиллерийская бригада ВСУ понесла большие потери в Сумской области

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские военные ликвидировали большую часть боевиков из артиллерийской бригады ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В результате систематического огневого воздействия группировки войск "Север" значительная часть орудий и живой силы 50-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожены, что подтверждают и некрологи в украинских СМИ", — рассказал собеседник агентства.
Это подразделение, сформированное в прошлом году, перебросили в район Ямного Сумской области из глубокого тыла, уточнил он.
По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял на этом участке фронта до 250 военных, ББМ, ЗРК "Тунгуска", десять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Богдана", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и девять складов материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
