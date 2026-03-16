"Зенит" и "Краснодар" 12 апреля сыграют матч второго круга РПЛ
Футбол
14:20 16.03.2026 (обновлено: 15:15 16.03.2026)
"Зенит" и "Краснодар" 12 апреля сыграют матч второго круга РПЛ
"Зенит" и "Краснодар" 12 апреля сыграют матч второго круга РПЛ
"Зенит" и "Краснодар" 12 апреля сыграют матч второго круга РПЛ
Лидеры чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" и "Краснодар" встретятся в Санкт-Петербурге 12 апреля в рамках 24-го тура, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
"Зенит" и "Краснодар" 12 апреля в Петербурге сыграют матч второго круга РПЛ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лидеры чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" и "Краснодар" встретятся в Санкт-Петербурге 12 апреля в рамках 24-го тура, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
В понедельник лига опубликовала календарь с точными датами матчей оставшихся туров сезона-2025/26.
Встреча "Зенит" - "Краснодар" начнется в 19:30 по московскому времени. После 21 игры "Краснодар" лидирует с 46 набранными очками, "Зенит" располагается следом, отставая от действующих чемпионов страны на один балл.
Расписание матчей 23-30-го туров РПЛ:
23-й тур:
4 апреля, суббота
"Акрон" (Тольятти) - ЦСКА (Москва) - начало матча: 13:00 мск;
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Самара) - 15:15;
"Динамо" (Москва) - "Оренбург" - 17:30;
"Ахмат" (Грозный) - "Краснодар" - 19:45;
5 апреля, воскресенье
"Нижний Новгород" - "Ростов" - 14:00;
"Динамо" (Махачкала) - "Балтика" (Калининград) - 16:30;
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 19:30;
6 апреля, понедельник
"Сочи" - "Рубин" (Казань) - 19:30;
24-й тур:
11 апреля, суббота
"Крылья Советов" - "Ахмат" - 14:00;
"Рубин" - "Оренбург" - 16:30;
"Балтика" - "Нижний Новгород" - 19:30;
12 апреля, воскресенье
ЦСКА - "Сочи" - 14:00;
"Ростов" - "Спартак" - 16:30;
"Локомотив" - "Динамо" (Махачкала) - 16:30;
"Зенит" - "Краснодар" - 19:30;
13 апреля, понедельник
"Акрон" - "Динамо" (Москва) - 17:00;
25-й тур:
17 апреля, пятница
"Ростов" - "Сочи" - 19:30;
18 апреля, суббота
"Оренбург" - "Локомотив" - 12:00;
"Крылья Советов" - ЦСКА - 14:30;
"Рубин" - "Акрон" - 17:00;
"Нижний Новгород" - "Динамо" (Москва) - 19:30;
19 апреля, воскресенье
"Динамо" (Махачкала) - "Зенит" - 14:30;
"Спартак" - "Ахмат" - 17:00;
"Краснодар" - "Балтика" - 19:30;
26-й тур:
21 апреля, вторник
"Сочи" - "Крылья Советов" - 17:30;
ЦСКА - "Ростов" - 19:45;
22 апреля, среда
"Оренбург" - "Нижний Новгород" - 17:30;
"Динамо" (Москва) - "Рубин" - 19:45;
"Локомотив" - "Зенит" - 19:45;
23 апреля, четверг
"Акрон" - "Динамо" (Махачкала) - 17:30;
"Спартак" - "Краснодар" - 19:45;
"Ахмат" - "Балтика" - 19:45;
27-й тур:
25 апреля, суббота
"Ростов" - "Оренбург" - 14:30;
"Крылья Советов" - "Локомотив" - 17:00;
"Рубин" - ЦСКА - 19:30;
26 апреля, воскресенье
"Нижний Новгород" - "Спартак" - 14:00;
"Динамо" (Москва) - "Сочи" - 17:00;
"Краснодар" - "Динамо" (Махачкала) - 17:00;
"Зенит" - "Ахмат" - 19:30;
27 апреля, понедельник
"Балтика" - "Акрон" - 20:00;
28-й тур:
1 мая, пятница
"Крылья Советов" - "Спартак" - 17:00;
"Локомотив" - "Динамо" (Москва) - 19:30;
2 мая, суббота
"Динамо" (Махачкала) - "Ростов" - 14:00;
"Балтика" - "Рубин" - 16:30;
ЦСКА - "Зенит" - 19:00;
3 мая, воскресенье
"Сочи" - "Оренбург" - 14:30;
"Акрон" - "Краснодар" - 17:00;
"Ахмат" - "Нижний Новгород" - 19:30;
29-й тур:
10 мая, воскресенье
"Оренбург" - "Крылья Советов" - 12:30
"Зенит" - "Сочи" - 15:00
"Ахмат" - "Динамо" (Махачкала) - 17:15
"Локомотив" - "Балтика" - 19:30
11 мая, понедельник
"Акрон" - "Ростов" - 13:00;
"Нижний Новгород" - ЦСКА - 15:15;
"Спартак" - "Рубин" - 17:30;
"Динамо" (Москва) - "Краснодар" - 20:00;
30-й тур:
17 мая, воскресенье
"Ростов" - "Зенит" - 18:00;
"Краснодар" - "Оренбург" - 18:00;
"Крылья Советов" - "Акрон" - 18:00;
ЦСКА - "Локомотив" - 18:00;
"Рубин" - "Нижний Новгород" - 18:00;
"Балтика" - "Динамо" (Москва) - 18:00;
"Динамо" (Махачкала) - "Спартак" - 18:00;
"Сочи" - "Ахмат" - 18:00.
