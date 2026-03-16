Гвардиола заявил, что не имеет плана на ответный матч ЛЧ против "Реала"
17:26 16.03.2026 (обновлено: 18:40 16.03.2026)
Гвардиола заявил, что не имеет плана на ответный матч ЛЧ против "Реала"
Гвардиола заявил, что у него нет конкретного плана, как отыграться со счета 0:3

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не имеет конкретного плана на ответный матч Лиги чемпионов против испанского "Реала".
Во вторник "Манчестер Сити" примет "Реал" в ответной встрече 1/8 финала турнира. Первый матч завершился домашней победой испанского клуба со счетом 3:0.
"Мы можем сделать это. Понятия не имею как, но это всего лишь футбольный матч, многое может случиться. Нужно сосредоточиться и сначала попытаться выиграть, а потом посмотрим, что будет дальше. У меня нет конкретного плана. Просто нужно попробовать. Нам нужна идеальная игра во многих смыслах. В трудные моменты мы знаем, что может произойти даже в идеальной игре на 93-й, 94-й минуте, нам просто нужно стараться и не сдаваться", - приводит слова Гвардиолы Би-би-си.
Также испанский специалист заявил, что отменил запланированную на понедельник тренировку, так как это может положительно повлиять на мотивацию игроков. Команда проведет единственную тренировку во вторник перед матчем.
"Я был единственным, кому не дали выходной! - заявил капитан команды полузащитник Бернарду Силва. - Мы делали это и раньше, много раз. И когда проигрывали, и когда выигрывали, и когда тренер считал, что так будет лучше для команды. Учитывая все выездные матчи на этой неделе, я думаю, он посчитал, что нам лучше выспаться и вернуться завтра более сильными и готовыми к игре".
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Реал" включил Мбаппе и Беллингема в заявку на ответный матч ЛЧ
Вчера, 13:22
 
