Гвардиола заявил, что не имеет плана на ответный матч ЛЧ против "Реала"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не имеет конкретного плана на ответный матч Лиги чемпионов против испанского "Реала".

Также испанский специалист заявил, что отменил запланированную на понедельник тренировку, так как это может положительно повлиять на мотивацию игроков. Команда проведет единственную тренировку во вторник перед матчем.