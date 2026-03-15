Экс-футболист "Арсенала" и "Челси" возглавил клуб Серии B - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
20:18 15.03.2026 (обновлено: 20:46 15.03.2026)
Экс-футболист "Арсенала" и "Челси" возглавил клуб Серии B
Экс-футболист "Арсенала" и "Челси" возглавил клуб Серии B - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Экс-футболист "Арсенала" и "Челси" возглавил клуб Серии B
Бывший футболист лондонских "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул назначен на пост главного тренера клуба второго по силе дивизиона чемпионата Италии "Чезена",... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
футбол
спорт
эшли коул
челси
арсенал (лондон)
английская премьер-лига (апл)
чезена
лига чемпионов уефа
https://ria.ru/20260315/spartak-2080840251.html
спорт, эшли коул, челси, арсенал (лондон), английская премьер-лига (апл), чезена, лига чемпионов уефа, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Эшли Коул, Челси, Арсенал (Лондон), Английская премьер-лига (АПЛ), Чезена, Лига чемпионов УЕФА, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Экс-футболист "Арсенала" и "Челси" возглавил клуб Серии B

Экс-футболист "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул возглавил клуб Серии B "Чезена"

© Фото : AP Photo/Matt Dunham
Эшли Коул - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : AP Photo/Matt Dunham
Эшли Коул. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Бывший футболист лондонских "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул назначен на пост главного тренера клуба второго по силе дивизиона чемпионата Италии "Чезена", сообщается на сайте команды.
Соглашение 45-летнего специалиста с итальянской командой рассчитано до 30 июня 2026 года и включает опцию продления. На протяжении тренерской карьеры Коул возглавлял молодежный состав "Челси", был ассистентом тренера в молодежной и основной сборных Англии, "Эвертоне", "Челси" и "Бирмингеме".
"Чезена" идет на восьмом месте в турнирной таблице Серии B, набрав 40 очков за 30 туров.
Коул в составе "Арсенала" дважды стал чемпионом АПЛ, завоевал три Кубка страны и два Суперкубка Англии. В качестве игрока "Челси" один раз стал чемпионом Англии, взял четыре Кубка Англии, а также выиграл Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Коул провел 384 матча в АПЛ, в которых забил 15 мячей. Также на его счету 107 игр за сборную Англии.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Юношеская команда ФК "Спартак" заняла второе место на турнире в Венгрии
Вчера, 19:16
 
ФутболСпортЭшли КоулЧелсиАрсенал (Лондон)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)ЧезенаЛига чемпионов 2025-2026Серия А (чемпионат Италии по футболу)
 
