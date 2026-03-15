"Вашингтон" проиграл "Бостону", Овечкин не забил буллит и очков не набрал

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Бостона" двумя голами в основное время матча отметился Чарли Макэвой (32-я и 51-я минуты). Автором решающего буллита стал Фрейзер Минтен. У хозяев площадки отличились Мэтт Рой (22) и Расмус Сандин (44).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 47 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием, очков не набрал и попытку в буллитной серии не реализовал. Безголевая серия Овечкина в чемпионате НХЛ составляет шесть матчей.

Форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Защитник "Брюинз" Никита Задоров отметился двумя силовыми приемами.