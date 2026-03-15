Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл "Бостону", Овечкин не забил буллит и очков не набрал - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
01:25 15.03.2026 (обновлено: 01:59 15.03.2026)
"Вашингтон" проиграл "Бостону", Овечкин не забил буллит и очков не набрал
2026-03-15T01:25:00+03:00
2026-03-15T01:59:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080734254_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_acccea81966c240f12b5fb9ffb5cf8e2.jpg
https://ria.ru/20260314/ottava-2080726063.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0f/2080734254_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1c90a0ed8f1a3f1ff58f231e15059b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© REUTERS / Geoff BurkeАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© REUTERS / Geoff Burke
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
14 марта 2026 • начало в 22:00
Закончен (Б)
Вашингтон
2 : 30:1
Бостон
21:15 • Мэтт Рой
(Расмус Сандин, Хендрик Лапьер)
43:12 • Расмус Сандин
31:57 • Чарли Макэвой
(Давид Пастрняк)
50:09 • Чарли Макэвой
(Павел Заха, Виктор Арвидссон)
65:01 • Фрейзер Минтен (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Бостона" двумя голами в основное время матча отметился Чарли Макэвой (32-я и 51-я минуты). Автором решающего буллита стал Фрейзер Минтен. У хозяев площадки отличились Мэтт Рой (22) и Расмус Сандин (44).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 47 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил один силовой прием, очков не набрал и попытку в буллитной серии не реализовал. Безголевая серия Овечкина в чемпионате НХЛ составляет шесть матчей.
Форвард "Бостона" Марат Хуснутдинов нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Защитник "Брюинз" Никита Задоров отметился двумя силовыми приемами.
"Вашингтон" третий раз в сезоне проиграл "Бостону". "Кэпиталз" с 74 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание "столичных" от зоны уайлд-карда составляет пять баллов.
Хоккеисты Оттавы Сенаторз - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Оттава" обыграла "Анахайм" в матче НХЛ
14 марта, 23:38
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзБостон БрюинзАлександр ОвечкинМарат ХуснутдиновНикита Задоров
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала