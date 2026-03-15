Граждане Казахстана начали голосовать в России по новой конституции

АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Граждане Казахстана, находящиеся в России, начали голосовать на референдуме по новой конституции республики, сообщает пресс-служба казахстанского МИД.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 февраля подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции. МИД Казахстана 19 февраля сообщил, что, помимо Москвы, казахстанцы также смогут проголосовать с 07.00 до 20.00 местного времени на избирательных участках при генеральных консульствах Казахстана в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
"Находящиеся в России граждане Республики Казахстан сегодня голосуют на референдуме по вопросу принятия новой конституции страны. В Москве открылся участок при посольстве Казахстана", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
По данным казахстанского МИД, на данный момент работают участки голосования в более чем 30 странах мира. После Японии и Южной Кореи последовали Китай, Сингапур, Монголия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Индонезия. Процесс голосования также активно проходит в России, Индии, Азербайджане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. За ними скоро последуют страны Европы.
В воскресенье заместитель министра иностранных дел республики Арман Сетов сообщил, что последним откроется и закроется участок референдума при генеральном консульстве Казахстана в Сан-Франциско (США), он откроется в воскресенье в 19.00 часов по Астане (17.00 мск) и закроется в понедельник в 08.00 часов по времени Астаны (06.00 мск).
Ожидается, что на 10 413 избирательных участках проголосуют более 12 миллионов граждан. Казахстанцы должны будут ответить на один вопрос: "Принимаете ли Вы новую конституцию республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"
