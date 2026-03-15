Россия завоевала восьмое золото на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 15 мар - РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл соревнования в слаломе на зимних Паралимпийских играх 2026 года.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по сумме двух попыток показал время 1 минута 28,55 секунды. Вторым стал новозеландец Адам Холл (отставание - 2,83 секунды), бронзу завоевал швейцарец Робин Куше (+3,18).
Бугаев принес сборной России восьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. В воскресенье также победы одержали лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков в гонках с раздельным стартом на 20 км. Всего в активе российской команды 12 медалей - восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.
Россиянин стал четырехкратным победителем Игр. На Паралимпиаде в Италии Бугаев завоевал бронзовые медали в гигантском слаломе и скоростном спуске. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.