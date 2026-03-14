01:45 14.03.2026
"Тоттенхэм" ищет замену тренеру спустя месяц после назначения, пишут СМИ
The Athletic: "Тоттенхэм" ищет замену Тудору после четырех поражений подряд

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Тоттенхэм"Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Игор Тудор
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Тоттенхэм"
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" рассматривает возможность увольнения главного тренера Игора Тудора после четырех поражений подряд с момента его назначения и уже активно изучает потенциальные варианты замены, сообщает The Athletic.
По информации источника, клуб готов отправить в отставку 47-летнего специалиста в случае неудачного исхода матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", который состоится в воскресенье.
Тудор возглавил "Тоттенхэм" до конца текущего сезона 14 февраля, сменив Томаса Франка, освобожденного от должности по решению совета директоров. Под руководством хорвата "шпоры" потерпели поражения во всех четырех матчах с момента его назначения - команда трижды проиграла в АПЛ и один раз уступила в гостях мадридскому "Атлетико" (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее Тудор работал во французском "Марселе", итальянских "Ювентусе", "Лацио" и "Вероне".
Ян Облак - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Облак получил травму за несколько дней до матча "Атлетико" в ЛЧ
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
