Рейтинг@Mail.ru
Соболев отпраздновал гол в маске для снорклинга - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:16 14.03.2026 (обновлено: 17:19 14.03.2026)
Соболев отпраздновал гол в маске для снорклинга
2026-03-14T17:16:00+03:00
2026-03-14T17:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080686027_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_83e7f87b3a6b1325a4053779f23b4ec1.jpg
https://ria.ru/20260314/futbol-2080668432.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080686027_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_887c39855eb37ab573885f20a506eb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Российский футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев надел маску для снорклинга во время празднования гола
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Российский футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев надел маску для снорклинга во время празднования мяча, забитого московскому "Спартаку" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит в Санкт-Петербурге в субботу. "Зенит" обыгрывает "Спартак" после первого тайма со счетом 1:0. Автором гола стал Соболев, который реализовал пенальти на 45-й минуте встречи. После забитого мяча форвард подбежал к трибунам, взял маску для снорклинга, надел ее и отдал воинское приветствие.
Российская премьер-лига (РПЛ)
14 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
Зенит
2 : 0
Спартак Москва
45‎’‎ • Александр Соболев (П)
81‎’‎ • Джон Дуран (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В пятницу "Спартак" опубликовал видео-превью в Telegram-канале, посвященное матчу против "Зенита". Ролик сделан с отсылкой на фильм "Шоу Трумана", в котором главный герой живет в заранее спланированном сериале с подставными актерами, отыгрывающими роль его семьи и окружения.
В одном из эпизодов видео жена главного героя прерывается во время диалога, достает маску для снорклинга и коробку, на которой изображен форвард, и говорит в камеру в стиле рекламного слогана: "Это маска от Александра Соболева - лучшего нападающего России".
Соболеву 29 лет. Он выступает в составе "Зенита" с лета 2024 года, перейдя в петербургский клуб из московского "Спартака". В составе столичной команды форвард выступал с 2020 по 2024 год и забил 58 голов за 140 сыгранных встреч.
ФутболАлександр СоболевСпартак МоскваЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Санкт-Петербург
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала