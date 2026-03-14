Соболев отпраздновал гол в маске для снорклинга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Российский футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев надел маску для снорклинга во время празднования мяча, забитого московскому "Спартаку" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит в Санкт-Петербурге в субботу. " Зенит " обыгрывает " Спартак " после первого тайма со счетом 1:0. Автором гола стал Соболев , который реализовал пенальти на 45-й минуте встречи. После забитого мяча форвард подбежал к трибунам, взял маску для снорклинга, надел ее и отдал воинское приветствие.

В пятницу "Спартак" опубликовал видео-превью в Telegram-канале, посвященное матчу против "Зенита". Ролик сделан с отсылкой на фильм "Шоу Трумана", в котором главный герой живет в заранее спланированном сериале с подставными актерами, отыгрывающими роль его семьи и окружения.

В одном из эпизодов видео жена главного героя прерывается во время диалога, достает маску для снорклинга и коробку, на которой изображен форвард, и говорит в камеру в стиле рекламного слогана: "Это маска от Александра Соболева - лучшего нападающего России".