Соболев отпраздновал гол в маске для снорклинга
2026-03-14T17:16:00+03:00
Соболев отпраздновал гол в ворота "Спартака" в маске для снорклинга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Российский футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев надел маску для снорклинга во время празднования мяча, забитого московскому "Спартаку" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит в Санкт-Петербурге
в субботу. "Зенит
" обыгрывает "Спартак
" после первого тайма со счетом 1:0. Автором гола стал Соболев
, который реализовал пенальти на 45-й минуте встречи. После забитого мяча форвард подбежал к трибунам, взял маску для снорклинга, надел ее и отдал воинское приветствие.
В пятницу "Спартак" опубликовал видео-превью в Telegram-канале, посвященное матчу против "Зенита". Ролик сделан с отсылкой на фильм "Шоу Трумана", в котором главный герой живет в заранее спланированном сериале с подставными актерами, отыгрывающими роль его семьи и окружения.
В одном из эпизодов видео жена главного героя прерывается во время диалога, достает маску для снорклинга и коробку, на которой изображен форвард, и говорит в камеру в стиле рекламного слогана: "Это маска от Александра Соболева - лучшего нападающего России".
Соболеву 29 лет. Он выступает в составе "Зенита" с лета 2024 года, перейдя в петербургский клуб из московского "Спартака". В составе столичной команды форвард выступал с 2020 по 2024 год и забил 58 голов за 140 сыгранных встреч.