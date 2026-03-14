Рейтинг@Mail.ru
Облак получил травму за несколько дней до матча "Атлетико" в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:58 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/oblak-2080600293.html
Облак получил травму за несколько дней до матча "Атлетико" в ЛЧ
Облак получил травму за несколько дней до матча "Атлетико" в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Облак получил травму за несколько дней до матча "Атлетико" в ЛЧ
Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак завершил пятничную тренировку из-за болей в боку, после чего у него было выявлено мышечное растяжение, сообщается на... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T00:58:00+03:00
2026-03-14T00:58:00+03:00
футбол
спорт
ян облак
атлетико (мадрид)
хетафе
тоттенхэм хотспур
чемпионат испании по футболу
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952662330_0:358:1440:1168_1920x0_80_0_0_6f73b6e073298352b6ebe1adb884240b.jpg
https://ria.ru/20260313/real-2080561863.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952662330_0:358:1440:1438_1920x0_80_0_0_3fdb7ebba6e2e198e82a5cff6154c84a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ян облак, атлетико (мадрид), хетафе, тоттенхэм хотспур, чемпионат испании по футболу, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Ян Облак, Атлетико (Мадрид), Хетафе, Тоттенхэм Хотспур, Чемпионат Испании по футболу, Лига чемпионов УЕФА
Облак получил травму за несколько дней до матча "Атлетико" в ЛЧ

Вратарь "Атлетико" Облак получил травму за пару дней до матча Лиги чемпионов

© Фото : Социальные сети Яна ОблакаЯн Облак
Ян Облак - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : Социальные сети Яна Облака
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак завершил пятничную тренировку из-за болей в боку, после чего у него было выявлено мышечное растяжение, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Срок восстановления голкипера не уточняется. Отмечается, что он не сможет принять участие в домашнем матче 28-го тура Ла Лиги против "Хетафе", который состоится в субботу. 18 марта "Атлетико" на выезде сыграет с лондонским "Тоттенхэмом" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече "матрасники" одержали гостевую победу со счетом 5:2.
«
"Симеоне не сможет рассчитывать на Яна Облака, который завершил пятничную тренировку с дискомфортом в боку, и после обследований, проведенных медицинским штабом, отчет показывает, что вратарь страдает от мышечного растяжения", - сообщается в заявлении.
Облаку 33 года. В текущем сезоне словенец провел 37 матчей, в десяти из которых сохранил ворота в неприкосновенности, и пропустил 47 мячей.
ФутболСпортЯн ОблакАтлетико (Мадрид)ХетафеТоттенхэм ХотспурЧемпионат Испании по футболуЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала