ЦСКА обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей. Отличились Прохор Полтапов (12-я минута), Максим Соркин (34) и Ник Эберт (37).
14 марта 2026 • начало в 15:00
Завершен
11:37 • Прохор Полтапов
13:36 • Максим Соркин
16:51 • Ник Эберт
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил 20 бросков по воротам, оформив восьмой шатаут в сезоне и 11-й в карьере. Защитник "Автомобилиста" Джесси Блэкер провел 500-й матч в КХЛ.
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд и с 82 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" (82) идет на аналогичной строчке на Востоке.
В следующем матче "Автомобилист" 16 марта на выезде сыграет против магнитогорского "Металлурга", ЦСКА в этот же день в гостях сыграет против новосибирской "Сибири".
