"Зенит" обыграл "Спартак" благодаря двум голам с пенальти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" на своем поле обыграл московский "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Санкт-Петербурге в присутствии 57730 болельщиков завершилась со счетом 2:0. С пенальти мячи забили экс-нападающий "Спартака" Александр Соболев (45-я минута) и Джон Дуран (81), для которого гол стал дебютным за петербургскую команду.
14 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
45’ • Александр Соболев (П)
81’ • Джон Дуран (П)
Перед началом матча символический удар по мячу нанесли участник прошедших в Италии Олимпийских игр фигурист Петр Гуменник и заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин.
Матч стал самым посещаемым в Российской премьер-лиге (РПЛ) со 2 марта 2024 года. Тогда встречу 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" на стадионе "сине-бело-голубых" посетили 57858 болельщиков. Петербургский клуб впервые с августа 2023 года одержал победу над "Спартаком" в чемпионате России.
Петербургский клуб впервые с 20 августа 2023 года одержал победу над "Спартаком" в чемпионате России. "Красно-белые" не побеждают "Зенит" на выезде в РПЛ на протяжении 14 матчей, что является худшей гостевой серией в истории столичного клуба в чемпионате страны. Последний раз "Спартак" в гостях обыгрывал петербургский клуб в 2012 году (3:2), тогда московской командой руководил Валерий Карпин, а в составе "сине-бело-голубых" голом с пенальти отметился нынешний главный тренер команды Сергей Семак.
"Зенит" (45 очков) идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" (35) располагается на шестой позиции. В следующем матче чемпионата "Спартак" 22 марта на выезде сыграет против "Оренбурга", "Зенит" в тот же день в гостях встретится с московским "Динамо".
