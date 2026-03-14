"Зенит" обыграл "Спартак" благодаря двум голам с пенальти

Петербургский клуб впервые с 20 августа 2023 года одержал победу над "Спартаком" в чемпионате России. "Красно-белые" не побеждают "Зенит" на выезде в РПЛ на протяжении 14 матчей, что является худшей гостевой серией в истории столичного клуба в чемпионате страны. Последний раз "Спартак" в гостях обыгрывал петербургский клуб в 2012 году (3:2), тогда московской командой руководил Валерий Карпин, а в составе "сине-бело-голубых" голом с пенальти отметился нынешний главный тренер команды Сергей Семак.