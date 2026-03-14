"Зенит" обыграл "Спартак" благодаря двум голам с пенальти
18:05 14.03.2026 (обновлено: 18:26 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/futbol-2080692353.html
"Зенит" обыграл "Спартак" благодаря двум голам с пенальти
"Зенит" обыграл "Спартак" благодаря двум голам с пенальти - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
"Зенит" обыграл "Спартак" благодаря двум голам с пенальти
Петербургский "Зенит" на своем поле обыграл московский "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T18:05:00+03:00
2026-03-14T18:26:00+03:00
футбол
спорт
джон дуран
спартак москва
александр соболев
российская премьер-лига (рпл)
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080683493_0:216:3021:1915_1920x0_80_0_0_489093eb61ae3b2d570e04bdb6bb1fa8.jpg
https://ria.ru/20260314/sobolev-2080685385.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Петербургский "Зенит" на своем поле обыграл московский "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Санкт-Петербурге в присутствии 57730 болельщиков завершилась со счетом 2:0. С пенальти мячи забили экс-нападающий "Спартака" Александр Соболев (45-я минута) и Джон Дуран (81), для которого гол стал дебютным за петербургскую команду.
Российская премьер-лига (РПЛ)
14 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
Зенит
2 : 0
Спартак Москва
45‎’‎ • Александр Соболев (П)
81‎’‎ • Джон Дуран (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Перед началом матча символический удар по мячу нанесли участник прошедших в Италии Олимпийских игр фигурист Петр Гуменник и заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин.
Матч стал самым посещаемым в Российской премьер-лиге (РПЛ) со 2 марта 2024 года. Тогда встречу 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" на стадионе "сине-бело-голубых" посетили 57858 болельщиков. Петербургский клуб впервые с августа 2023 года одержал победу над "Спартаком" в чемпионате России.
Петербургский клуб впервые с 20 августа 2023 года одержал победу над "Спартаком" в чемпионате России. "Красно-белые" не побеждают "Зенит" на выезде в РПЛ на протяжении 14 матчей, что является худшей гостевой серией в истории столичного клуба в чемпионате страны. Последний раз "Спартак" в гостях обыгрывал петербургский клуб в 2012 году (3:2), тогда московской командой руководил Валерий Карпин, а в составе "сине-бело-голубых" голом с пенальти отметился нынешний главный тренер команды Сергей Семак.
"Зенит" (45 очков) идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" (35) располагается на шестой позиции. В следующем матче чемпионата "Спартак" 22 марта на выезде сыграет против "Оренбурга", "Зенит" в тот же день в гостях встретится с московским "Динамо".
