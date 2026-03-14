Рейтинг@Mail.ru
"Финалиссиму" между сборными Испании и Аргентины отменили, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
21:16 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/final-2080716636.html
"Финалиссиму" между сборными Испании и Аргентины отменили, пишут СМИ
2026-03-14T21:16:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900740793_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_6151ef3e9f079b839aa35a6cc6983ae6.jpg
https://ria.ru/20260314/bude-glimt-2080714505.html
РИА Новости Спорт
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт
Футбол, Спорт
"Финалиссиму" между сборными Испании и Аргентины отменили, пишут СМИ

El Chiringuito: "Финалиссиму" между сборными Испании и Аргентины отменили

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Капитан сборной Аргентины Лионель Месси
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, не состоится, сообщает El Chiringuito.
Изначально встреча должна была пройти 27 марта на стадионе "Лусаил" в Катаре. В начале марта Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины. Позднее издание COPE сообщило, что встреча пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". По данным журналиста Гастона Эдула, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отказалась от проведения матча на данном стадионе.
«
"Об отмене "Финалиссимы" будет официально объявлено в ближайшие несколько часов", - сообщается в аккаунте El Chiringuito в соцсети X.
Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли команду Италии со счетом 3:0 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Вчера, 20:50
 
ФутболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала