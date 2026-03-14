"Финалиссиму" между сборными Испании и Аргентины отменили, пишут СМИ

Изначально встреча должна была пройти 27 марта на стадионе "Лусаил" в Катаре. В начале марта Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения, однако не упомянула матч между сборными Испании и Аргентины. Позднее издание COPE сообщило, что встреча пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". По данным журналиста Гастона Эдула, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) отказалась от проведения матча на данном стадионе.