"Спартак" оштрафовали на 200 тысяч рублей по итогам матча с "Динамо"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать "Спартак" на общую сумму в 200 тысяч рублей по итогам матча со столичным "Динамо" в Кубке России, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

"Динамо" оштрафовано на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков, которые получили пять предупреждений и одно удаление, а также на 50 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительный выражений.