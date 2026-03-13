"Спартак" оштрафовали на 200 тысяч рублей по итогам матча с "Динамо"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать "Спартак" на общую сумму в 200 тысяч рублей по итогам матча со столичным "Динамо" в Кубке России, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
"Спартак" 5 марта в гостях разгромно проиграл "Динамо" (2:5) в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.
"Болельщики "Спартака" скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения - "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей. Неправомерные действия зрителей футбольного клуба "Спартак" - после окончания матча было проведено обследование сектора, на котором располагались болельщики "Спартака". По итогам обследования выявлены сломанные зрительские кресла в количестве 32 штук. Также в санитарных углах повреждены перегородки, стойки крепления перегородок, выломаны диспенсеры и урны для туалетной бумаги, а также нанесены граффити. За неправомерное поведение болельщиков и ущерб "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей", - заявил Григорьянц.
"Динамо" оштрафовано на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков, которые получили пять предупреждений и одно удаление, а также на 50 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительный выражений.
"Локомотив" по итогам победного матча второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России с тульским "Арсеналом" (2:1) заплатит 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики и оскорбительных выражений, а также 200 тысяч рублей за использование и бросок в сторону поля звуковой петарды.