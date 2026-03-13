Игрок "Реала" Менди выбыл на неопределенный срок из-за повреждения - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
18:44 13.03.2026
Игрок "Реала" Менди выбыл на неопределенный срок из-за повреждения
Защитнику мадридского "Реала" Ферлану Менди диагностировали мышечное повреждение бицепса бедра правой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Защитнику мадридского "Реала" Ферлану Менди диагностировали мышечное повреждение бицепса бедра правой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба.
В среду Менди принял участие в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:0). Француз провел на поле первый тайм, после чего в перерыве был заменен на Франа Гарсию.
"После обследования нашего игрока Ферлана Менди медицинской службой "Реала" ему диагностировано мышечное повреждение бицепса бедра правой ноги. Сроки восстановления будут зависеть от хода восстановления", - уточняется в заявлении.
Менди 30 лет. В текущем сезоне француз принял участие в пяти матчах.
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Гонду избежал дисквалификации за удаление в матче с "Динамо"
