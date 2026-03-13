Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Доверяют президенту РФ Владимиру Путину 77% россиян, 77% респондентов положительно оценивают работу главы государства на своем посту, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
Половина (50%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 29% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 55% граждан, 14% респондентов не одобряют его работу.
Участникам опроса также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (38%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, 6% - за "Новых людей" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 6 по 8 марта среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.