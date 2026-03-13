В Ленобласти проверили подготовку к началу строительства КАД-2
Дрозденко и Петушенко обсудили строительство КАД-2
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с председателем правления государственной компании "Автодор" Вячеславом Петушенко, главной темой которой стала синхронизация федеральных и региональных дорожных планов в преддверии начала строительства второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2), сообщает пресс-служба правительства региона.
"В ходе переговоров стороны детально рассмотрели вопросы организации строительства и увязки будущей магистрали с существующей дорожной сетью 47-го региона. Особое внимание было уделено учету интересов местных жителей при прокладке трассы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Планируется, что строительства кольцевой автодороги начнется в этом году.
"Трассировка КАД-2 максимально скорректирована с учетом обращений региона. Мы добились, чтобы дорога прошла в обход населенных пунктов. В частности, принято решение дополнительно отодвинуть трассу от поселка Березовое во Всеволожском районе, что позволит минимизировать воздействие на комфортную среду для людей", - подчеркнул Александр Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что реализация проекта окажет колоссальное влияние на развитие всей агломерации. В общей сложности, благодаря строительству КАД-2, дорожная сеть Ленинградской области пополнится почти 100 километрами новых магистралей. Кроме того, порядка 80 километров существующих трасс будут реконструированы, что позволит привести их в нормативное состояние и интегрировать в обновленную транспортную систему.
Вторая кольцевая автомобильная дорога (КАД-2) - стратегический инфраструктурный проект, призванный перераспределить транзитные потоки и снизить нагрузку на существующую КАД Санкт-Петербурга и региональные дороги Ленинградской области.