Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти проверили подготовку к началу строительства КАД-2 - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17:02 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/lenoblast-2080530748.html
В Ленобласти проверили подготовку к началу строительства КАД-2
В Ленобласти проверили подготовку к началу строительства КАД-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375936_0:270:3075:2000_1920x0_80_0_0_12cbdeeb7e81f74b22738c0305664d0e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735375936_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_9f0f61ded0c1b9f5cd8cd762a31b3c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дрозденко и Петушенко обсудили строительство КАД-2

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области провел рабочую встречу с председателем правления государственной компании "Автодор" Вячеславом Петушенко, главной темой которой стала синхронизация федеральных и региональных дорожных планов в преддверии начала строительства второй кольцевой автомобильной дороги (КАД-2), сообщает пресс-служба правительства региона.
"В ходе переговоров стороны детально рассмотрели вопросы организации строительства и увязки будущей магистрали с существующей дорожной сетью 47-го региона. Особое внимание было уделено учету интересов местных жителей при прокладке трассы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Планируется, что строительства кольцевой автодороги начнется в этом году.
"Трассировка КАД-2 максимально скорректирована с учетом обращений региона. Мы добились, чтобы дорога прошла в обход населенных пунктов. В частности, принято решение дополнительно отодвинуть трассу от поселка Березовое во Всеволожском районе, что позволит минимизировать воздействие на комфортную среду для людей", - подчеркнул Александр Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что реализация проекта окажет колоссальное влияние на развитие всей агломерации. В общей сложности, благодаря строительству КАД-2, дорожная сеть Ленинградской области пополнится почти 100 километрами новых магистралей. Кроме того, порядка 80 километров существующих трасс будут реконструированы, что позволит привести их в нормативное состояние и интегрировать в обновленную транспортную систему.
Вторая кольцевая автомобильная дорога (КАД-2) - стратегический инфраструктурный проект, призванный перераспределить транзитные потоки и снизить нагрузку на существующую КАД Санкт-Петербурга и региональные дороги Ленинградской области.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала