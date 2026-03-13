Хет-трик Шалунова принес "Локомотиву" победу над "Ладой" в матче КХЛ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл тольяттинскую "Ладу" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу "Локомотива". У победителей хет-трик оформил Максим Шалунов (20, 36 и 59-я минуты), одной шайбой отметился Александр Полунин (47). У "Лады" отличились Никита Михайлов (11) и Андрей Алтыбармакян (53).
13 марта 2026 • начало в 18:00
10:01 • Никита Михайлов
(Riley Sawchuk, Артур Тянулин)
12:22 • Андрей Алтыбармакян
(Даниил Бокун)
19:19 • Максим Шалунов
(Александр Волков, Максим Березкин)
15:11 • Максим Шалунов
06:18 • Александр Полунин
(Александр Елесин, Никита Кирьянов)
18:21 • Максим Шалунов
Ярославцы выиграли все четыре матча у тольяттинцев в текущей "регулярке".
"Локомотив" (95 очков) ранее гарантировал себе первое место в Западной конференции. "Лада" (45), потерпевшая четвертое поражение подряд, располагается на десятой позиции.