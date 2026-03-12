Рекордный трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Хьюстон" в матче НБА

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал победу над "Хьюстон Рокетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась победой хозяев со счетом 129:93 (24:20, 29:27, 40:22, 36:24). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Наггетс" Джамал Мюррей, набравший 30 очков. У "Рокетс" больше всех очков набрал Амен Томпсон - 16.
12 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
Центровой "Денвера" Никола Йокич набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 13 передач. Трипл-дабл стал для него 25-м в текущем сезоне. Серб стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить 25 или более трипл-даблов в четырех сезонах подряд.
"Денвер" (40 побед, 26 поражений) занимает пятое место в таблице Западной конференции, где "Хьюстон" (40 побед, 25 поражений) идет третьим.
Результаты других матчей:
- "Орландо Мэджик" - "Кливленд Кавальерс" - 128:122;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Торонто Рэпторс" - 122:111;
- "Юта Джаз" - "Нью-Йорк Никс" - 117:134;
- "Сакраменто Кингз" - "Шарлотт Хорнетс" - 109:117;
- "Лос-Анджелес Клипперс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 153:128.