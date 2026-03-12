Рейтинг@Mail.ru
Баскетбол
Баскетбол
 
08:43 12.03.2026
Рекордный трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Хьюстон" в матче НБА
баскетбол
спорт
никола йокич
джамал мюррей
денвер наггетс
хьюстон рокетс
орландо мэджик
нба
спорт, никола йокич, джамал мюррей, денвер наггетс, хьюстон рокетс, орландо мэджик, нба
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Джамал Мюррей, Денвер Наггетс, Хьюстон Рокетс, Орландо Мэджик, НБА
Рекордный трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Хьюстон" в матче НБА

© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс" Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Денвер Наггетс" одержал победу над "Хьюстон Рокетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась победой хозяев со счетом 129:93 (24:20, 29:27, 40:22, 36:24). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Наггетс" Джамал Мюррей, набравший 30 очков. У "Рокетс" больше всех очков набрал Амен Томпсон - 16.
НБА
12 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
Денвер
129 : 93
Хьюстон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Центровой "Денвера" Никола Йокич набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 13 передач. Трипл-дабл стал для него 25-м в текущем сезоне. Серб стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить 25 или более трипл-даблов в четырех сезонах подряд.
"Денвер" (40 побед, 26 поражений) занимает пятое место в таблице Западной конференции, где "Хьюстон" (40 побед, 25 поражений) идет третьим.
Результаты других матчей:
Баскетболист Майами Хит Эдрис Адебайо - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Адебайо побил рекорд Брайанта по результативности в матче НБА в XXI веке
11 марта, 09:35
 
БаскетболСпортНикола ЙокичДжамал МюррейДенвер НаггетсХьюстон РокетсОрландо МэджикНБА
 
