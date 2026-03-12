Рейтинг@Mail.ru
Полузащитника "Реала" признали игроком недели в ЛЧ
Футбол
 
18:48 12.03.2026
Полузащитника "Реала" признали игроком недели в ЛЧ
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/pszh-chelsi-2080067138.html
Полузащитника "Реала" признали игроком недели в ЛЧ

© Фотография из соцсетейФедерико Вальверде
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.
В среду "Реал" на своем поле разгромил английский "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0. Вальверде стал автором хет-трика.
Вальверде обошел в голосовании аргентинского форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса (дубль и ассист против "Тоттенхэма" (5:2), грузинского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Хвичу Кварацхелию (дубль и ассист против "Челси"(5:2) и французского полузащитника мюнхенской "Баварии" Майкла Олисе (дубль и ассист против "Аталанты" (6:1).
