Полузащитника "Реала" признали игроком недели в ЛЧ
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
