Рейтинг@Mail.ru
"О таком можно только мечтать": Вальверде высказался после хет-трика в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:57 12.03.2026 (обновлено: 02:32 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/valverde-2080093921.html
"О таком можно только мечтать": Вальверде высказался после хет-трика в ЛЧ
"О таком можно только мечтать": Вальверде высказался после хет-трика в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
"О таком можно только мечтать": Вальверде высказался после хет-трика в ЛЧ
Капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Федерико Вальверде заявил, что испытывает восторг после своего хет-трика в ворота английского "Манчестер Сити" в... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T01:57:00+03:00
2026-03-12T02:32:00+03:00
футбол
спорт
федерико вальверде
реал мадрид
манчестер сити
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080087057_0:79:1080:687_1920x0_80_0_0_25151abf06bcebd261e339c84331bd92.png
https://ria.ru/20260312/pszh-chelsi-2080067138.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080087057_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1d1d69665f2f2d3f2c8886de23049a74.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, федерико вальверде, реал мадрид, манчестер сити, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Федерико Вальверде, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА
"О таком можно только мечтать": Вальверде высказался после хет-трика в ЛЧ

Вальверде после хет-трика в матче ЛЧ заявил, что о таком можно только мечтать

© Фотография из соцсетейФедерико Вальверде
Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Федерико Вальверде заявил, что испытывает восторг после своего хет-трика в ворота английского "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов.
В среду "Реал" со счетом 3:0 обыграл дома "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала турнира. Вальверде отметился первым хет-триком в карьере.
Лига чемпионов УЕФА
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
3 : 0
Манчестер Сити
20‎’‎ • Федерико Вальверде
(Тибо Куртуа)
27‎’‎ • Федерико Вальверде
(Винисиус Жуниор)
42‎’‎ • Федерико Вальверде
(Браим Диас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Это было невероятно, о такой ночи можно только мечтать. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые так сильно меня поддерживают и вселяют в меня уверенность. Конечно, это мой лучший матч в плане голов! Я действительно получил сегодня удовольствие, давно у меня давно не было таких матчей. Я счастлив, в восторге, но прежде всего - от победы команды", - приводит слова Вальверде сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Тренер просил больше атаковать, чтобы я бежал вперед и атаковал опасные зоны. Мы уделили особое внимание отработке длинных передач от ворот. "Сити" любит высокий прессинг, они любят играть один в один, и это означало, что у нас может быть пространство за их спинами, которое мы можем использовать" - добавил 27-летний уругвайский полузащитник.
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"ПСЖ" Сафонова прибил "Челси", а "Реал" уничтожил "Сити". Такая любимая ЛЧ!
Вчера, 01:15
 
ФутболСпортФедерико ВальвердеРеал МадридМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала