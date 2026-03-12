"О таком можно только мечтать": Вальверде высказался после хет-трика в ЛЧ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Федерико Вальверде заявил, что испытывает восторг после своего хет-трика в ворота английского "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов.
В среду "Реал" со счетом 3:0 обыграл дома "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала турнира. Вальверде отметился первым хет-триком в карьере.
"Это было невероятно, о такой ночи можно только мечтать. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые так сильно меня поддерживают и вселяют в меня уверенность. Конечно, это мой лучший матч в плане голов! Я действительно получил сегодня удовольствие, давно у меня давно не было таких матчей. Я счастлив, в восторге, но прежде всего - от победы команды", - приводит слова Вальверде сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Тренер просил больше атаковать, чтобы я бежал вперед и атаковал опасные зоны. Мы уделили особое внимание отработке длинных передач от ворот. "Сити" любит высокий прессинг, они любят играть один в один, и это означало, что у нас может быть пространство за их спинами, которое мы можем использовать" - добавил 27-летний уругвайский полузащитник.
