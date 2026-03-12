Гвардиола заявил, что не отчаивается после разгромного поражения от "Реала"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подчеркнул, что его команда не собирается сдаваться и будет бороться за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на разгромное поражение от мадридского "Реала" в первом матче 1/8 финала розыгрыша.
Встреча в Мадриде прошла в среду и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первым хет-триком в карьере отметился капитан команды Федерико Вальверде.
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
20’ • Федерико Вальверде
27’ • Федерико Вальверде
42’ • Федерико Вальверде
(Браим Диас)
"Это плохой результат, мы не можем это отрицать. При первом голе мы очень плохо защищались, а затем сказалось мастерство Вальверде и других игроков "Реала". После этого стало очень трудно. Конечно, счет 0:3 лучше, чем 0:4. У нас есть шесть дней. Мы восстановимся, сыграем с "Вест Хэмом", а потом при поддержке наших болельщиков постараемся сделать все возможное. Сейчас наши шансы невелики, но я не из тех, кто говорит, что мы не будем бороться", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский "ПСЖ".