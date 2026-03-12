Рейтинг@Mail.ru
Гвардиола заявил, что не отчаивается после разгромного поражения от "Реала" - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Футбол
 
10:26 12.03.2026
Гвардиола заявил, что не отчаивается после разгромного поражения от "Реала"
Гвардиола заявил, что не отчаивается после разгромного поражения от "Реала"
Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подчеркнул, что его команда не собирается сдаваться и будет бороться за выход в четвертьфинал... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Гвардиола заявил, что не отчаивается после разгромного поражения от "Реала"

Гвардиола считает, что "Сити" еще поборется в противостоянии с "Реалом"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подчеркнул, что его команда не собирается сдаваться и будет бороться за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на разгромное поражение от мадридского "Реала" в первом матче 1/8 финала розыгрыша.
Встреча в Мадриде прошла в среду и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первым хет-триком в карьере отметился капитан команды Федерико Вальверде.
Лига чемпионов УЕФА
11 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
3 : 0
Манчестер Сити
20‎’‎ • Федерико Вальверде
(Тибо Куртуа)
27‎’‎ • Федерико Вальверде
(Винисиус Жуниор)
42‎’‎ • Федерико Вальверде
(Браим Диас)
«
"Это плохой результат, мы не можем это отрицать. При первом голе мы очень плохо защищались, а затем сказалось мастерство Вальверде и других игроков "Реала". После этого стало очень трудно. Конечно, счет 0:3 лучше, чем 0:4. У нас есть шесть дней. Мы восстановимся, сыграем с "Вест Хэмом", а потом при поддержке наших болельщиков постараемся сделать все возможное. Сейчас наши шансы невелики, но я не из тех, кто говорит, что мы не будем бороться", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский "ПСЖ".
Футболисты Будё-Глимт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Будё-Глимт" с Хайкиным всухую победил "Спортинг" в матче 1/8 финала ЛЧ
